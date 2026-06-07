İstanbul'da gerçekleştirilen 20. Geleneksel İlim Yayma Mezunları Buluşması'nda "Vefa Yurdu" temeli atıldı. Törende konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, " Türkiye'nin yurt dışındaki itibarı, sözünün kıymeti ve Türkiye'nin gücü herkes tarafından görülüyor, tespit ediliyor ve ona göre hareket ediliyor" dedi.

20. Geleneksel İlim Yayma Mezunları Buluşması Vefa Lisesi'nde gerçekleştirildi. Programa TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM 29. Başkanı Mustafa Şentop, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Vefader Başkanı Mustafa Bolat, İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Yusuf Tülün ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bugün üniversitede, akademide, iş dünyasında, siyaset dünyasında ve toplumun her alanında buradan yolu geçmiş, buradan mezun olmuş arkadaşlarımızın başarılı bir şekilde yer aldığını görüyoruz ve bundan büyük bir iftihar duyuyoruz. Bundan sonra hedeflerimizi daha yukarılara çıkararak, aynen Türkiye'nin hedeflerinin yükselmesi gibi bilim dünyası camiasının hedeflerini de yükseltmek mecburiyetindeyiz. Türkiye'nin sözü artık sadece Türkiye içinde değil, dünyanın her yerinde en güçlü şekilde söylenebilmelidir, söylenebilmektedir. Gittiğimiz bütün uluslararası temaslarda şunu görüyoruz; ay ay, gün gün, sene sene Türkiye'nin yurt dışındaki itibarı, sözünün kıymeti ve Türkiye'nin gücü herkes tarafından görülüyor, tespit ediliyor ve ona göre hareket ediliyor. Şimdi bize düşen, her alanda Türkiye'nin sözünü en güçlü noktaya çıkarabilmektir. Türkiye Yüzyılı olarak hedeflediğimiz Cumhuriyetimizin ikinci asrını, gerçekten sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'nin yüzyılına çevirmek mecburiyetindeyiz" dedi.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ise, "Yeni dönemin tabi adımları, güzel müjdeleri var. Yurdumuzun temeli atıldı, kurban kesildi. Hızlı bir şekilde inşallah yurdumuzun inşaatını tamamlayacağız. Kapasitesi 280 civarında olacak, güzel bir konferans salonu olan daha güzel bir yurdumuz olacak. Lisans öğrencilerinin yanında yüksek lisans ve doktora öğrencilerimizden evli olanlar için 8 dairelik bir bölüm olacak. Bu çok yeni bir kazanım olacak. Bundan sonraki dönemde de evli yüksek lisans ve doktora öğrencileri için konaklama imkanlarını artırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"İyi ki derdimiz var. Derdimiz bizi bir arada topluyor"

Programda konuşan İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Yusuf Tülün, "Derdi olan, göğsü eksikliği hisseden 68 babayiğidin 75 yıl önce yola çıkarak oluşturduğu bu birliktelik, kapısını ve yolunu açtığı insanlarla giderek büyüyerek yoluna devam ediyor. Biraz önce ilahilerde de dinledik; dertten şikayet etmek yerine derdi değerlendirmek gerektiğine inanarak sözlerimi sürdürmek istiyorum. İyi ki derdimiz var. Derdimiz bizi bir arada topluyor. Her şey vaktinde yetişilir ama büyüklerimiz, 'Kader gayrete aşıktır' derler. Yine büyüklerimiz bize, 'bulanlar hep arayanlardır, arayanlar mutlaka bulur' diye hatırlatırlar. Bu camia, ülkemizin, milletimizin, devletimizin ve ümmetin eksiklerini tespit ederek onları gidermek için gayret gösteren; vatanına, devletine, milletine, ümmetine, bayrağına ve toprağına sevdalı insanların güzel insan yetiştirmek amacıyla kurduğu bir yapıdır. Bugün de 1951 yılında İlim Yayma Cemiyeti'ni, 1973 yılında ise İlim Yayma Vakfı'nı kuranların izinde yürümeye devam ediyor" şeklinde konuştu.

Programın ardından gerçekleştirilen Vefa Yurdu temel atma töreninde dua, eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından yapıldı.

Tören, protokol üyeleri ve katılımcıların toplu hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı