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Fenerbahçe seçimdeyken Sörloth ile anlaştılar

Fenerbahçe seçimdeyken Sörloth ile anlaştılar
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Fabrizio Romano'nun haberine göre Juventus, Fenerbahçe'nin de gündemindeki Alexander Sörloth ile kişisel şartlarda anlaşma sağladı. İtalyan kulübünün Atletico Madrid ile görüşmeleri sürüyor.

  • Alexander Sörloth, Juventus ile kişisel şartlarda anlaşma sağladı.
  • Juventus'un transferi tamamlaması için Atletico Madrid ile uzlaşması gerekiyor.
  • Sörloth, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alıyordu.

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Alexander Sörloth için İtalya'dan flaş bir iddia geldi. Fabrizio Romano, Norveçli golcünün Juventus ile kişisel şartlarda anlaşma sağladığını duyurdu. Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Alexander Sörloth cephesinden dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

JUVENTUS İLE ANLAŞTI

Transfer dünyasının önde gelen isimlerinden Fabrizio Romano'nun haberine göre Juventus, Alexander Sörloth ile kişisel şartlarda anlaşma sağladı. İtalyan devinin, Norveçli golcünün maaşı ve sözleşme detayları konusunda oyuncu tarafıyla el sıkıştığı belirtildi.

GÖZLER ATLETICO MADRID'E ÇEVRİLDİ

Oyuncuyla anlaşma sağlayan Juventus'un transferi tamamlayabilmesi için Atletico Madrid ile de uzlaşması gerekiyor. Haberde, Juventus ile Atletico Madrid arasındaki görüşmelerin halen devam ettiği ve transferin henüz sonuçlanmadığı ifade edildi.

FENERBAHÇE'NİN DE GÜNDEMİNDEYDİ

Alexander Sörloth'un adı son dönemde Fenerbahçe ile de anılıyordu. Sarı-lacivertli ekibin transfer listesinde yer aldığı öne sürülen deneyimli golcü için Avrupa'nın önemli kulüplerinin devreye girdiği konuşuluyordu.

TRANSFERDE SON KARAR KULÜPLERİN

Juventus'un oyuncuyla anlaşmasının ardından transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, Atletico Madrid ile yapılacak görüşmelerin sonucuna bağlı olacak.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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