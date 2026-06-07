Tahliyeden 2 gün sonra şok karar! Mükremin Gezgin'in hesabı kapatıldı

Tahliyesinin üzerinden yalnızca iki gün geçmesinin ardından Gezgin'in sosyal medya hesabına erişim engeli getirilmesi sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Gezgin'in tahliyesinin ardından avukatı yaptığı açıklamada, müvekkili hakkında verilen tahliye kararından memnuniyet duyduklarını belirterek hukuki süreci titizlikle takip etmeye devam edeceklerini ifade etmişti.

DİLAN POLAT'IN HESABI DA KAPATILMIŞTI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Can Polat'ın vurulmasının ardından yaptığı canlı yayın nedeniyle Dilan Polat'ın Instagram hesabı hakkında da erişim engeli talebinde bulunmuştu.