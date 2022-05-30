Ilıca Şiir Şöleni ile Erzurum şiire doydu - Haberler

- Ilıca Şiir Şöleni ile Erzurum şiire doydu

ERZURUM - Aziziye Belediyesi ve TDED Erzurum Şubesi işbirliğiyle organize edilen "Ilıca Şiir Şöleni" muazzam bir katılıma sahne oldu. Erzurum Müftülüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ve birbirinden tanınmış şiir ustalarının katıldığı şölende Ilıca ismi ön plana çıkarken, art arda okunan şiirler Erzurum için adeta şiir ziyafetine dönüştü.

Şairler Ali Coşkun Hirik, Ferman Karaçam, İsmail Bingöl, İsmail Kılıçarslan, Hüseyin Akın, M. Hanefi İspirli, M. Nur Doğan, Murat Ertaş, Müştehir Karakaya, Nurullah Genç, Üzeyir İlbak, Vedat Eğilmez ve Yaşar Bayar'ın davet edildiği Ilıca Şiir Şöleni'nde, birbirinden renkli görüntüler oluşurken, özellikle üniversiteli gençlerin şiire olan ilgisi dikkatlerden kaçmadı.

Ilıca Şiir Şöleni'ne, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, kamu kurum ve kuruluşlarından yetkililerle sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.

Şiire İhtiyaç Duyulan Bir Dönem

Ilıca Şiir Şöleni'nin açılış konuşmasını Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş yaptı. Konuşmasına şiiri tarifle başlayan Ertaş, şiirin hayatın bir teneffüsü olduğunu belirterek, Erzurum'da şiire belki de en çok çok ihtiyaç duyulan bir dönemde böylesine özel bir etkinliğe Aziziye Belediyesi ile ortaklık etmekten mutlu olduklarını söyledi. Şube Başkanı Murat Ertaş, Aziziye Belediyesi ile hem Ilıca Şiir Şöleni ve hem de Ödüllü Mektup Yarışmasına ev sahipliği yaptıklarını kaydeden Ertaş, "Erzurum, Ilıca ve özellikle de bizim için unutulmayacak bir şölen oldu. Aziziye Belediye Başkanımız Sayın Muhammed Cevdet Orhan'a ve konuk şairlerimize şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Orhan: Erzurum demek, vatan demektir!

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ise, konuşmasında Erzurum ve Ilıca vurgusunda bulundu. Erzurum'un tarihsel geçmişi ve zenginliğinden bahsetmeye kelimelerin yetmeyeceğini dile getiren Orhan, "Üzerinde yaşadığımız bu toprakların her metrekaresinde kan vardır, uğruna geçilmiş binlerce can vardır. Bu topraklarda erlik vardır, kahramanlık vardır, tarihe altın harflerle yazılmış destanlar vardır. Bu topraklarda aşk vardır, sevda vardır, bağlılık, sadakat ve muhabbet vardır. İşte bu aşk ki; adı vatandır, bayraktır, millettir. Adı bağımsızlıktır, hürriyettir, istiklaldir, istikbaldir. Bu topraklar işte bu sebepledir ki, Dadaşlara yurt olmuş, yuva kalmıştır. Tarihi geçmişe dönüp bakan herkes rahatlıkla görecektir ki; Anadolu'nun kurtuluş ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş adımları da, zaten bu yurtta ve bu yuvada atılmıştır. Dolayısıyla Erzurum demek; Milli Mücadele demek, Cumhuriyet'i kuran şehir demektir. Bu bağlamda Aziziye ilçemize bağlı Ilıca ise, tarihimizin ve kültürümüzün izlerini taşıyor oluşu sebebiyle elbette ki Erzurum demektir" ifadelerini kullandı.

Başkan Orhan'dan Teşekkür

Ilıca Şiir Şöleni ile hem Erzurum'un tarifi olan Ilıca'yı ön planda tutmak ve hem de şiir dostlarını bir araya getirmeyi arzuladıklarını kaydeden Başkan Orhan, "Bugün hem şiire doyacağız, hem de gençlerimizin nasıl bir cevhere sahip olduklarına hep birlikte tanıklık edeceğiz. Birlikte organize ettiğimiz bu etkinlik ve sergiledikleri işbirliği için Türkiye Dil ve Edebiyat Derneğimizin Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş ve yönetimine hususen teşekkür ediyorum. Yine şölenimizde bir arada olmanın ayrıcalığını yaşadığımız birbirinden kıymetli şair ve yazarlarımıza da şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Okunan Şiirler Konukları Mest Etti

Şölene Türkiye'nin dört bir yanından katılan konuk şairleri, Erzurum'un kalem, kelam ve şiir ustaları da yalnız bırakmadı. Sırasıyla Ali Coşkun Hirik, Ferman Karaçam, İsmail Bingöl, İsmail Kılıçarslan, Hüseyin Akın, M. Hanefi İspirli, M. Nur Doğan, Murat Ertaş, Müştehir Karakaya, Nurullah Genç, Üzeyir İlbak, Vedat Eğilmez ve Yaşar Bayar'ın okuduğu şiirler, şölene katılan konuklarca pürdikkat dinlenirken, şairlere keman ve bağlama ustaları da eşlik etti.

Şölenin sonunda şairlere Ilıca Şiir Şöleni hatırası olarak plaket takdim edilirken, daha sonra toplu hatıra fotoğrafı çektirildi.