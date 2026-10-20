İlhan Demirel, 40 yıldır Muş armutlarını ipe dizerek 3 ay tazeliğini koruyor

Muş'ta yaşayan 66 yaşındaki 7 çocuk babası İlhan Demirel, yaklaşık 40 yıldır güz armutlarını ipe dizerek saklıyor. Geleneksel yöntemle muhafaza edilen Muş armutları, en az 3 ay boyunca tazeliğini koruyor.

Muş'ta yaşayan İlhan Demirel, güz mevsiminde topladığı armutları ipe dizerek saklıyor. Yaklaşık 40 yıldır sürdürdüğü geleneksel yöntemle armutların uzun süre bozulmadan muhafaza edilmesini sağlayan Demirel, bu yöntemle hem yöresel bir geleneği yaşatıyor hem de kış aylarında tüketilmek üzere armutları hazır hale getiriyor.

Muş armutlarının lezzeti ve kendine özgü kokusuyla öne çıktığını dile getiren Demirel, armutları İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa başta olmak üzere Türkiye'nin birçok iline kargoyla gönderdiklerini kaydetti. Geleneksel yöntemle saklanan güz armutlarının hem uzun süre dayanması hem de doğal lezzetiyle ilgi gördüğünü belirten Demirel, yaklaşık 40 yıldır sürdürdüğü bu geleneği yaşatmaya devam ettiğini belirterek, "40 yıldır bu işi yapıyorum. Armutları ipe dizerek yaklaşık 3 ay boyunca dayanıklı hale getiriyorum. Hiçbir şekilde bozulma olmuyor. İki çeşit armudumuz var; dişi armut ve erkek armut. Erkek armut 4 ay dayanabiliyor, dişi armut ise daha erken olgunlaşıyor. Bunlar Muş armududur. Muş'un bağlarından topluyoruz. Mongok, İncebel, Kale ve Mehmetcan bağlarından geliyor bu armutlar. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa başta olmak üzere Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Her taraftan bize siparişler geliyor, biz de kargoyla gönderiyoruz. Güz armutlarımız baldan daha tatlıdır. Evin içine astığınız zaman çok güzel bir koku da verir. Olgunlaştığında armutları tek tek koparıp tüketebiliyorlar. İpe dizdiğimiz armutları evinize asarsanız zamanla tek tek olgunlaşır ve kırmızı-sarı renklere bürünür" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı