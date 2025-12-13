Haberler

Müftüler çalışmalarını masaya yatırdı


Her ay düzenli olarak gerçekleştirilen 'İlçe Müftüleri Toplantısı' Aralık ayında Manavgat'ta yapıldı. İl Müftüsü Aydın Yığman'ın başkanlığında, Antalya'nın müftüleri bir araya geldi ve dini hizmetlerin etkinliği ile verimliliği üzerine görüş alışverişinde bulundu.

İl ve ilçe müftülükleri arasındaki koordinasyonu güçlendirmek, sahadaki tecrübeleri paylaşmak ve hizmetlerin hem etkinliğini hem de verimliliğini artırmak amacıyla her ay düzenli olarak gerçekleştirilen 'İlçe Müftüleri Toplantısı' Aralık ayında Manavgat'ta gerçekleştirildi.

Kasım ayında göreve başlayan İl Müftüsü Aydın Yığman'ın başkanlığında ilk kez gerçekleştirilen toplantıya, İl Müftü Yardımcıları Ramazan Özgün Türkmen, Talat Özmet, Manavgat İlçe Müftüsü Abdullak Eroğlu ile Antalya'nın diğer ilçelerinin müftüleri katıldı.

İl Müftüsü Aydın Yığman, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, "Görevimize başladıktan kısa süre sonra ilçe müftülerimizle bir araya gelmek, Antalya'nın dini hizmetlerini daha etkin kılmak adına önemli bir adım. Manavgat'ın ev sahipliğinde gerçekleştirdiğimiz bu istişare toplantısının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Toplantıda, 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen din hizmetleri, cami ve Kur'an kurslarındaki eğitim-öğretim faaliyetleri, aile ve dini rehberlik bürolarının çalışmaları, gençlik faaliyetleri, engelli ve yaşlılara yönelik hizmetler ile hayır hizmetleri gibi konular detaylı şekilde görüşüldü. Ayrıca 2026 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetlerin de istişaresinin yapıldığı toplantı, ilçelerin faaliyet raporlarının sunulması, sorun ve çözüm önerilerinin görüşülmesinin ardından son buldu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
