İHAKUT Van ekibi, Van Gölü kıyısında İHA ile can yeleği ulaştırma tatbikatı yaptı

Afet ve acil durumlarda insansız hava araçlarının etkin kullanımına yönelik çalışmalarını sürdüren İHAKUT Van ekibi, Van Gölü kıyısında muhtemel kayıp vakasına yönelik kapsamlı bir tatbikat gerçekleştirdi.

Afet ve acil durum süreçlerinde havacılık teknolojilerini kullanarak arama, tespit ve koordinasyon faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla 20 Ağustos 2025'te kurulan İHAKUT, farklı illerde faaliyet gösteren resmi üyeleriyle eğitim ve tatbikatlarını sürdürüyor. Bu kapsamda eğitim ve resmi üyelik süreçlerini tamamlayan İHAKUT Van ekibi tarafından Van'ın Edremit ilçesinde bulunan Su Sporları Merkezi'nde tatbikat düzenlendi. Tatbikatta Van Gölü kıyısında SUP board kullanan bir kişinin kıyıdan uzaklaşmasının ardından kendisinden haber alınamaması senaryosu üzerinden ekiplerin olay yerine intikali, koordinasyonu ve havadan tespit çalışmaları uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Tatbikat senaryosu kapsamında ekipler, ihbarın alınmasının ardından belirlenen görev dağılımı doğrultusunda sahaya intikal etti. Hava araçlarıyla gerçekleştirilen uçuşlarda göl yüzeyi ve kıyı hattı kontrol edilirken, ekipler arasında haberleşme ve koordinasyon süreçleri de uygulamalı olarak test edildi. Tatbikatın temel amaçları arasında muhtemel afet ve acil durumlarda ekiplerin görev paylaşımını, haberleşme ve koordinasyon kabiliyetini geliştirmek, hava araçlarının etkin kullanımını sağlamak ve müdahale süreçlerinde yaşanabilecek zaman kayıplarını en aza indirmek yer aldı.

Çeşitli meslek gruplarından gönüllülerin bir araya gelmesiyle faaliyetlerini sürdüren İHAKUT Van ekibi tatbikat boyunca belirlenen senaryo doğrultusunda görevlerini yerine getirirken ekip çalışması ve koordinasyon ön plana çıktı. Tatbikatın dikkat çeken bölümlerinden biri ise Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencileri ve İHAKUT üyeleri tarafından geliştirilen insansız hava aracının kullanılması oldu. Yaklaşık 6 kilogram yük taşıma kapasitesine sahip olan İHA, senaryo gereği kayıp kişiye can yeleği ulaştırılması görevinde kullanıldı. Böylece insansız hava araçlarının yalnızca görüntüleme ve tespit amacıyla değil, ihtiyaç halinde belirli malzemelerin olay bölgesine ulaştırılmasında da kullanılabileceği uygulamalı olarak gösterildi. Öğrenciler tarafından geliştirilen hava aracının ilerleyen süreçlerde teknoloji ve havacılık alanındaki organizasyonlarda sergilenmesi ve çeşitli projelerde değerlendirilmesi hedefleniyor.

Tatbikata katılan İHAKUT Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü Kadir Erekinci, gerçekleştirilen çalışmanın ekiplerin sahadaki koordinasyon ve uygulama kabiliyetlerinin geliştirilmesi açısından önemli olduğunu belirterek, tatbikata katkı sunan ekip üyelerine ve üniversite öğrencilerine teşekkür etti. Erekinci, üniversite öğrencileri tarafından geliştirilen insansız hava aracının tatbikatta görev almasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, öğrencilerin geliştirdiği teknolojilerin farklı alanlarda değerlendirilmesinin önemli olduğunu ifade etti.

İHAKUT Van İl Sorumlusu Recep Dağ ise çalışmaların gönüllülük esasına dayandığını belirterek, şunları söyledi:

"Bugün gerçekleştirdiğimiz tatbikatla, acil durumlarda ekiplerimizin koordinasyon, müdahale ve dayanışma kabiliyetini bir kez daha sahada test etmiş olduk. Gerçeği aratmayan senaryomuz kapsamında ekiplerimiz, kendilerine verilen görevleri başarıyla yerine getirdi. Bizler için en önemli konu hazırlıklı olmak ve müdahale kapasitemizi sürekli geliştirmek. İHAKUT olarak gönüllülerimizle birlikte eğitimlerimize ve tatbikatlarımıza aralıksız devam edeceğiz. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma ve tatbikata katkı sunan herkese teşekkür ediyorum."

İHAKUT Van ekibinin afet ve acil durumlarda insansız hava araçlarının etkin şekilde kullanılmasına yönelik eğitim, tatbikat ve saha çalışmalarını önümüzdeki dönemde de sürdürmesi planlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı