Montella asla karşılaşmak istemediği takımı açık açık söyledi

Montella, Milli Takım'daki eksiklere de değindi. Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız'ın yokluğunun hatırlatılması üzerine deneyimli teknik adam, Mert Müldür'ün de başlangıçta forma giyemeyeceğini söyledi. Montella, eksiklerin işleri zorlaştıracağını ancak bu durumun yeni oyuncular açısından bir sınav niteliği taşıyacağını ifade etti.

KENAN YILDIZ İÇİN ÇARPICI SÖZLER

İtalyan teknik adam, Kenan Yıldız'ın geleceğiyle ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı. Genç futbolcunun büyük bir oyuncu olabilecek potansiyele sahip olduğunu belirten Montella, Kenan'ın gelecekte dünyanın en iyi futbolcularından biri olacağına inandığını söyledi.

Montella ayrıca Kenan'ın şu anda klasik bir 10 numara olmadığını ancak yaşının ilerlemesiyle oyununda değişimler yaşanabileceğini ve kanattan merkeze gelerek 10 numara rolünü üstlenebileceğini dile getirdi.

"GÖREVDEN ALINMAM KABUL EDİLEBİLİRDİ"

Montella, 2026 Dünya Kupası'nın ardından görevine devam etmesine ilişkin de konuştu. Federasyonun kendisini yalnızca Dünya Kupası'ndaki sonuçlar üzerinden değil, görev süresinin tamamına bakarak değerlendirdiğini söyleyen Montella, görevden alınmasının mümkün olduğunu ancak federasyonun geleceğe baktığını ifade etti.