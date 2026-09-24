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Montella asla karşılaşmak istemediği takımı açık açık söyledi

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Montella asla karşılaşmak istemediği takımı açık açık söyledi
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, UEFA Uluslar A Ligi maçları öncesinde İtalyan basınına konuştu. İtalyan teknik adam, karşılaşmak istemediği tek takımın ülkesi İtalya olduğunu söylerken, Türkiye'nin hedefinin grupta ilk iki sıraya girerek çeyrek finale yükselmek olduğunu belirtti.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, UEFA Uluslar A Ligi'nde başlayacak zorlu maraton öncesinde La Gazzetta dello Sport'a açıklamalarda bulundu.  Türkiye'nin İtalya ile aynı grupta yer almasını değerlendiren Montella, karşılaşmak istemediği takımı da açıkça söyledi.

"İTALYA HARİÇ HERKESLE KARŞILAŞMAK İSTERDİM"

Ülkesi İtalya'ya karşı mücadele etmenin kendisi açısından farklı olacağını belirten Montella, "Herkesle karşılaşmak isterdim ama İtalya hariç. Hele ki birkaç gün içinde iki kez" dedi.

İtalyan teknik adam, karşılaşmalarda duygusal anlar yaşayacağını belirtirken Türkiye'nin Uluslar Ligi'ndeki hedefini de açıkladı. Montella, Ay-Yıldızlıların grubu birinci veya ikinci sırada tamamlayarak çeyrek finale yükselmek istediğini söyledi.

"AVRUPA'NIN EN İYİLERİYLE REKABET ETMEK İSTİYORUZ"

Türkiye'nin ilk kez Uluslar Ligi'nin en üst seviyesinde mücadele edeceğine dikkat çeken Montella, Avrupa'nın güçlü milli takımlarına karşı kendilerini test etmek istediklerini ifade etti.

İtalya'nın yalnızca teknik direktör değişikliği yaşamadığını ve kadrosunda da önemli değişimler bulunduğunu söyleyen Montella, Türkiye'nin de çok sayıda genç oyuncuya sahip olduğunu belirtti.

HAKAN, KENAN VE MERT MÜLDÜR YOK

Montella, Milli Takım'daki eksiklere de değindi. Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız'ın yokluğunun hatırlatılması üzerine deneyimli teknik adam, Mert Müldür'ün de başlangıçta forma giyemeyeceğini söyledi. Montella, eksiklerin işleri zorlaştıracağını ancak bu durumun yeni oyuncular açısından bir sınav niteliği taşıyacağını ifade etti.

KENAN YILDIZ İÇİN ÇARPICI SÖZLER

İtalyan teknik adam, Kenan Yıldız'ın geleceğiyle ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı. Genç futbolcunun büyük bir oyuncu olabilecek potansiyele sahip olduğunu belirten Montella, Kenan'ın gelecekte dünyanın en iyi futbolcularından biri olacağına inandığını söyledi.

Montella ayrıca Kenan'ın şu anda klasik bir 10 numara olmadığını ancak yaşının ilerlemesiyle oyununda değişimler yaşanabileceğini ve kanattan merkeze gelerek 10 numara rolünü üstlenebileceğini dile getirdi.

"GÖREVDEN ALINMAM KABUL EDİLEBİLİRDİ"

Montella, 2026 Dünya Kupası'nın ardından görevine devam etmesine ilişkin de konuştu. Federasyonun kendisini yalnızca Dünya Kupası'ndaki sonuçlar üzerinden değil, görev süresinin tamamına bakarak değerlendirdiğini söyleyen Montella, görevden alınmasının mümkün olduğunu ancak federasyonun geleceğe baktığını ifade etti.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
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