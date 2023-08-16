İçmeler'de belediyenin projesi için halk oylaması başladı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde belediyenin hayata geçireceği projelerden biri olan İçmeler Mahallesi çok amaçlı salon projesi için halk oylaması başladı. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay bu sabah başlayan referandum ile ilgili yaptığı basın açıklamasında 'Sandıktan ne çıkarsa sonuç ona göre yapılacak " dedi. 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan genel seçimlerde seçmen kayıtlarında bulunan 4 bin 823 kişi oy kullanarak projeyi onaylayıp onaylamadıklarına karar verecek.

Marmaris Belediyesi'nin prestij projelerini sunmasının ardından İçmeler Mahallesi'nde yapımı planlanan Çok Amaçlı Salon Projesi'ne mahalle sakinleri karşı çıkmıştı. Başkan Oktay projeyi isteyenlerin de istemeyenlerin de kendisine ulaşması üzerine referandum yapmaya karar vermiş ve bunu duyurmuştu. İki gün sürecek referandum da bugün sabah saat 08.30 dan itibaren İçmeler sakinleri sabah erkenden gelerek oylarını kullanmaya başladı.

İçmeler sakinlerinden Nevcihan Eren " Sabah ilk oyu ben kullandım, şimdi de gönüllü halk gözlemcisi olarak buradayım' dedi.

Mahalle sakinlerinden Filiz Lezki ise "Oyumu kullandım, İçmeler'de kalan tek yeşil alanımız, tekrar söylüyorum projeye değil yapılacak alana karşıyım" diye konuştu.

Bir başka mahalle sakinlerinden Ayşe İşler de "Proje tanıtımı yapılmadan önce biz başkanımıza çıktık. Bu alanın doğru yer olmadığını söyledik, bu alan çocuklarımızın oyun alanı, afet zamanında toplanma alanı olduğunu anlattık. Kendisi sağ olsun bunu oylamaya sunmaya karar verdi. Keşke proje aşamasında iken bu oylamalar yapılsaydı daha iyi olurdu tabii ki. Ama gerçekten halkın fikrini sorduğu için teşekkür ediyoruz" dedi.

28 yıldır Marmaris'te görev yapan basın mensubu Temel Irmak "Daha önce hiç bir belediye yapılacak olan bir bina ya da bir tesis ile ilgili halka sormamıştı, bu bir ilk, İçmelerliler projeye karşı değiller yerine karşılar" şeklinde konuştu.

'Sandıktan ne çıkarsa karar o olacak'

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay bugün belediye binasında yaptığı basın açıklamasında Muğla'da ilk defa böyle bir oylamanın yapıldığını dikkat çekti. Başkan Oktay ' Belediye hizmet binamızın önünde sandığımızı koyduk. Kararı tamamen halkımıza bıraktık. Projeyle ilgili idare olarak nötr durumdayız. Sonuçta yıllardır İçmeler halkının pazaryeri, çok amaçlı salon ve otoparka dair talebi bu projeyle elimizdeki imkanlarımız dahilinde, fiziki imkanların elverdiği durumda hayata geçirdik. Ancak çeşitli arkadaşlarımızın bu projeye dair olumsuz görüşleri oldu bunu duyan başka arkadaşlarımızın da olumlu görüşleri oldu. Neticesinde biz de tamamen ortak akıl anlayışı gereği, demokrasiye inanan insanlar olarak burada tercihimizi tamamen halkımıza sormaktan yana kullandık. İçmeler halkı istediği taktirde bu projeyle ilgili çalışmalar devam edecek, İçmeler halkı istemediği taktirde de biz bu projeyi rafa kaldırıp sonrasında farklı arayışlara gireceğiz " dedi.

Başkan Oktay 'Biz Marmaris Belediyesi yönetimi olarak resmi kurumlar bazında daha önce yapılmamış bir çalışmayı ilk defa uygulamaya sokuyoruz. Resmi kurumlar olarak ilk defa yapıldığını söyledik. Sizi buradan bir kez daha temin ediyoruz ki sandıktan hangi sonuç çıkarsa çıksın biz bu kararı uygulayacağız " diyerek sandıktan çıkan sonuca saygılı olunacağını iki gün sürecek referandumun hayırlı olmasını diledi.

"Neden başka yer değil"

Başkan Oktay basın mensuplarından gelen "Hayır sonucu çıkarsa proje farklı bir alana yapılabilir mi? sorusuna "Kentler şehir planlarıyla ve yasalarla yönetilir. Elimizdeki hali hazır imar planında bu bahsi geçen alan 2005 yılında imar planlarında ticari alan olarak belirlenmiş. Bununla birlikte 2012 yılında yapılan revizyon planında da ticari alan olarak devam ettirilmiş. Geçmişte kapatılmadan önce İçmeler'de iki belediye başkanımız görev yaptı. Bu planlar bu iki belediye başkanımızın görev dönemleri içerisinde olan bir şey. Şimdi bu alanla ilgili plan yapılırken o dönem itirazların yapılması gerekiyordu. Dediğim gibi kentler planlarıyla yönetilir. İstediğimiz şekilde istediğimiz yere her şeyi yapamayız. Hele ki bunu belediye olarak akla dahi getiremeyiz. Bu talepler çerçevesinde elimizdeki ihtimalleri değerlendirdiğimizde en uygun yer burası çıkıyor. Özellikle zemin altına otopark yapılacak bu bölgede otoparkla ilgili soruna da en başından cevap veriyor. Birçok farklı fonksiyonu ile biz bu kentin planlamasına sonraki yıllarda olumsuz bir durum ortaya çıkmasın anlamında cevap veriyoruz. Neticede her şey imar planlarıyla alakalıdır. Buranın imar planlarıyla ilgili süreç de 4 yıl sürdü " şeklinde cevap vererek projenin farklı bir alanda yapılması ile ilgili imar süreçlerinin uzun olduğunu belirtti.

29 yıl çok uzun bir süre değil mi?

Yapılacak proje ihale süreçlerinin 29 yıl olması ile ilgili Marmaris Belediye Başkanı Oktay "Bu yatırımlarla ilgili kanunların belediye meclislerine verdiği yetkiler var. Diğer projeler için de aynı şeyi söylüyorum. 29 yıl verilecek diye bir durum söz konusu değil. Netice itibariyle bir fizibilite yapılacak. Maliyet analizleri yapılacak. ve sonrasında ihale süreci açık ve şeffaf bir şekilde başlayacak. Canlı yayınlanacak. Projenin tamamı kiraya verilecek gibi de bir aldı oluşturulmaya çalışılıyor. Orada bizim planlamamız -2 kat yer altı otoparkını ve ticarethaneleri belli bir süre karşılığında yükleniciye bırakmak. Bununla beraber pazaryeri, üst kattaki düğün salonu tamamen belediyemize kalacak. Her şey açık ve şeffaf baktığımızda maliyet bugünün şartlarında en az 200 milyon. Kaynakları doğru değerlendirmek durumundayız. Ezberden, kısıtlı bilgilerle yorumlamaya gittiğimizde yanlış yorumlarız. Hatalı durumda kalırız. Bizler seçildiğimizden itibaren her daim iyi niyetimizi koruduk. Bundan sonra da koruyacağız" şeklinde açıklama yaptı. - MUĞLA