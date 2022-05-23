Honaz'ın Ata Tohumları Seferihisarda Tanıtıldı - Haberler

İzmir'in Seferihisar ilçesi, 11. Yerel Tohum Takas Şenliği ile yerel tohumun yaşaması için binlerce doğa ve toprak sevdalısına ev sahipliği yaptı. Şenlikte Honaz Belediyesi de stant açarak ata tohumlarını tanıtma imkanı buldu.

Seferihisar, 11. Yerel Tohum Takas Şenliği ile yerel tohumun yaşaması için binlerce doğa ve toprak sevdalısına ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçilere şenlikte 300 bin fide dağıtıldı.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Türkiye gibi verimli toprakları olan bir ülkenin tarımda öncülük yapması gerektiğini belirterek, "Atalık tohumumuz, tarımımız, verimli topraklarımızın işlenmesi için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Seferihisar 11. Yerel Tohum Takas Şenliği'nde Denizli'nin Honaz Belediyesi Yerel Tohum Merkezi de stant açarak bölgeye has özellikleri olan yüzlerce ata tohumunu ve fidelerini sergiledi.

Yerel Tohum Merkezi yetkilisi Ziraat Mühendisi Tuğba Çınar, şenlik süresince Honaz ve çevresine has özellikleri barındıran birçok tohum çeşidini ziyaretçiler ile buluşturduklarını söyledi. Tuğba Çınar, "Seferihisar Belediyesi'nce bu yıl 11'incisi düzenlenen Tohum Takas Şenliği'nde Honazımız ve bölgesinde yıllardır yetiştirilen ata tohumları tanıtma ve takas imkanı bulduk. İlçemizin farklı mahallelerinde yaşayan annelerimiz, teyzelerimiz sandıklarda, tülbentlerde sakladıkları tohumları bizlere ulaştırdılar. Bunları iki yıllık süreç içerisinde özenle sakladık ve seralarımızda fideye dönüştürdük. Fidelerden elde ettiğimiz Honaz'a özgü Balkan Domatesi, Karakılınç Biberi, Karaçay Fasulyesi gibi yerel lezzetlerimizin yanında farklı türdeki salatalık, kabak, kavun, karpuz tohumlarını ve fidelerini de yine bu gibi etkinliklerde, festivallerde tekrar vatandaşlarımıza ulaştırdık. Amacımız genetiği oynanmamış ürünleri tekrar tarıma, üretime kazandırmaktır" dedi.

"TOHUM TAKAS ŞENLİKLERİ YEREL VE ATA TOHUMLARIMIZA BİR CAN SUYU"

Şubat 2020 tarihinde Honaz Belediyesi Yerel Tohum Merkezi'ni kurduklarını belirten Belediye Başkanı Yüksel Kepenek ise şöyle konuştu:

"Tohum AR-GE ve Yerel Tohum merkezimizi kurduk. İlçemiz genelinde üreticilerimizin desteği ile şu an 840 yerel tohumumuz tohum merkezimizde yerini alıp belediyemize ait olan uygulama bahçelerinde çoğaltımına başlanmış ve vatandaşımızla paylaşılma yoluna gidilmiştir. Hedefimiz ülkemizde kaybolmaya yüz tutmuş yerel meyve ve sebze ile endemik tohumların gelecek nesillere aktarılması için çalışmak. Yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan mutfak kültürü ve yeme içme alışkanlıklarımızı korumak ve küçük üreticileri desteklemek. Yerel Tonum Merkezimiz 'Dünden Bugüne, Bugünden Geleceğe' sloganı ile çalışıyor. Belediyemiz sadece yerel yönetim hizmetleri ile yetinmeyip tarım alanında da pek çok çalışma yapmakta. Ülkemizin 5. Tohum merkezini kuran, bölgemizde pek çok çalışmayı sürdüren ekibime tohuma sahip çıktıkları ve tarıma destekleri için Honaz halkına şükranlarımı sunuyorum. Tohum takas şenlikleri çok önemli yerel ve atalık tohumlarımıza bir can suyu. Bu anlamda yerel lezzetlerin ülkemizin farklı noktalarına ulaştırılması için önemli rol üstleniyor. Şenliğin düzenlenmesinde emeği geçen başta Seferihisar Belediye Başkanımız olmak üzere, tüm yetkililere ve katılımcılara teşekkür ediyorum."