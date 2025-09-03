Hiranur Aygar İçin Adalet İstendi

(MERSİN) - Mersin Toroslar ilçesinde 31 Ağustos'ta park halindeki otomobil içinde öldürülen 16 yaşındaki Hiranur Aygar'ın annesi, "Kadınlar ölmesin, kimse ölmesin, öldürenler en yüksek cezayı alsın" diyerek adalet istedi. Acılı anneyi ziyaret eden CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış da İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden hayata geçirilmesi ve cezaların artırılması için mücadele ettiklerini söyledi.

Mersin Toroslar ilçesinde 31 Ağustos'ta park halindeki otomobil içinde öldürülen 16 yaşındaki Hiranur Aygar'ın, Akbelen Mahallesi'ndeki evinin önüne taziye çadırı kuruldu.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, CHP Kadın Kolları MYK üyesi Hatice Eylül US ve Kadın Kolları İl Başkanı Gülşah Yıldırım Genç, Hiranur'un acılı annesi Gülten Tan'ı ziyaret ederek, taziye dileklerini iletti.

Milletvekili Kış, "Büyük bir acı yaşıyorsunuz. Sizin acınızı paylaşmaya geldik. Kadın cinayetleri dün de vardı bugün de var. Yarın olmaması adına, genç kızlarımızın bu şekilde hunharca öldürülmemesi adına Meclis'te sizler adına büyük bir mücadele veriyoruz. Ancak yasalarımız öyle bir noktadaki, bunların caydırıcılığı olmadığı için bu tip canilerde cesaret kazanıyor. Mecliste bunun mücadelesini veriyoruz" dedi.

"Caydırıcılığı olmadıkça bunları yaşamaya devam edeceğiz"

İstanbul Sözleşmesi'nin tekrar hayata geçmesi için soru önergeleri, araştırma önergeleri, kanun teklifleri verdiklerini ifade eden Kış, "Bir an evvel hayata geçmesi lazım. Cezalar artmadıkça, caydırıcılığı olmadıkça maalesef ki biz bunları yaşamaya devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bütün kadın örgütleri olarak bunun mücadelesini veriyoruz ama ateş düştüğü yeri yakıyor. Sizi anlıyorum. Yüreğiniz yanıyor. Hepimizin yüreği yanıyor. Sizin evladınız, bizim evladımız" diye konuştu.

Anne Gülten Tan ise "Kadınlar ölmesin, kimse ölmesin. Öldürenler de en ağır cezayı alsınlar. Bunu istiyorum. Çocuğumun kanı yerde kalmasın. Ne deyim canım yanıyor" ifadelerini kullandı.

Soruşturma sürüyor, 3 zanlı adliyede

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının, 16 yaşındaki Hiranur'un 31 Ağustos'ta merkez Toroslar ilçesi Akbelen Bulvarı'nda park halindeki otomobilde öldürülmesine ilişkin soruşturması sürüyor. Olay günü gözaltına alınan cinayet zanlısı Hüseyin Arda Ş. ile yanındaki şüpheliler N.Ç. ve M.Z, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Polis ekiplerince yapılan araştırmada, zanlıların, araçta öldürülen Hiranur'u, önce Yenişehir ilçesi Fuat Morel Mahallesi'ndeki Müftü Deresi'ndeki otluk alana, sonra da gece yarısına doğru Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdükleri tespit edilmişti.