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Enkaz yığınına dönen Hatay havadan görüntülendi! Manzara yürek dağlıyor

Yerel Haberler

Vefat eden kişi sayısının 2 bine yaklaştığı Hatay'da bir çok noktada binalar yerle bir olmuş durumda. Bölgedeki enkaz yığınları helikopterden görüntülendi.

Depremin vurduğu büyükşehirlerin başında gelen Hatay'daki enkaz yığınları İHA ekibi tarafından helikopterden görüntülendi. Vefat eden kişi sayısının 2 bine yaklaştığı Hatay'da bir çok noktada binalar yerle bir olmuş durumda. İncirlik Hava Üssünden bölgeye 121 hava taşıtı ile yardım koridoru oluşturulduğu öğrenildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri İncirlik Üssü'nü kullanarak bölgeye hem insani yardım, hem de arama kurtarma ekiplerini sevk etmeye devam ediyor.

İncirlik'ten havalanan helikoptere binen İHA ekibi, yıkıntı bölgesini görüntüledi. Çok katlı binalar yerle bir olmuş durumda. Enkazlarda ise ekipler kurtarma çalışması yaparak, toprak altından yaralı kurtarmaya çalışıyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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