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Hatay'da Yıkılan Ahmet Yesevi Camii Yeniden İnşa Edildi

Hatay'da Yıkılan Ahmet Yesevi Camii Yeniden İnşa Edildi
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra yıkılan Ahmet Yesevi Camii, cemaatin destekleriyle Mescid-i Aksa'ya benzer şekilde yeniden inşa edildi. Caminin altın sarısı kubbesi ve çinileri dikkat çekiyor, resmi açılışı bekleniyor.

Hatay'da depremde yıkılan Ahmet Yesevi Camii, cemaatin destekleriyle yeniden inşa edildi. İnşaatı büyük ölçüde tamamlanan cami, Mescid-i Aksa'yı andıran görünümüyle mest ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkıma uğrayan Hatay'da, binlerce bina yerle bir oldu. Kırıkhan ilçesi Çankaya Mahallesi'ndeki Ahmet Yesevi Camii de 6 Şubat depremlerinde zarar görerek yıkılmıştı. Devletin ve hayırseverlerin de desteğiyle asrın felaketinin yaralarının sarıldığı bölgede yıkılan cami, cemaatin maddi ve manevi destekleriyle yeniden inşa edildi. İnşaatında cemaatin işçi olarak çalıştığı cami, Mescid-i Aksa'ya benzerliğiyle de mest ediyor. Altın sarısı kubbesiyle kilometrelerce öteden fark edilen cami, çinileriyle ilgi uyandırıyor. Büyük ölçüde inşaatı tamamlanan caminin önümüzdeki günlerde resmi açılışı yapılacak.

"Camimizin Kabe kapısı ve Mescid-i Aksa'ya benzeyen kubbesi cemaatimizi de etkiliyor"

Depremde yıkılan caminin yenisinin inşaatı için cemaatle el ele verdiklerini dile getiren cami imamı Abdulsamet Kodalak, "Depremlerde çok vakit kaybetmeden manevi değerlerini ayağa kaldırmak için camilerin ayağa kalkmasını gerektiğini düşündük. Bu yüzden yeni cami yapmaya karar verdik. Yeni cami yapmak için proje çizerken kanayan yara olan Mescid-i Aksa aklımıza geldi. Neden olmasın diyerek hayal ettik. Allah lütfetti ve ikram etti. Hayallerimizin peşinde koşmamızı gerektiğini söyledi. Mescid-i Aksa görünümlü yeni bir cami yapmaya karar verdik. Cemaatimizden Allah razı olsun. Hiçbir destek almadan kendi desteklerimizle yapmaya karar verdik. Cemaatimiz maddi ve manevi olarak bütün imkanlarını seferber etti. Camimiz ibadete açık ve resmi olarak açılmasını bekliyoruz. Camimizin Kabe kapısı ve Mescid-i Aksa'ya benzeyen kubbesi cemaatimizi de etkiliyor" şeklinde konuştu.

"Mahalle sakinleri tamamen gönüllü çalışarak inşaatı tamamladı"

Cami inşaatına katkı veren gönüllülerden Halil İbrahim Varsın, "6 Şubat depremlerinde Ahmet Yesevi Camii çok ağır hasar aldı. Deprem sonrası cami cemaatimizle birlikte projeleri çizdik. Filistinli kardeşlerimize destek manasında ve farkındalık oluşturmak açısından cami projesini Mescid-i Aksa'ya benzetip inşaatını çok iyi şekilde tamamladık. Camimizin inşaatı tamamlanmak üzeredir. Mahalledeki vatandaşlar tamamen gönüllü olarak çalıştı. Gençler ve yaşlılar hafta sonu veya hafta içi günleri gelip caminin inşaatında çalışarak inşaatı tamamladılar. İman oldukça imkan da oldu. Cami içi inşaatı tamamlandı ibadete açıldı. Sadece bahçe düzenlemesi kaldı" dedi.

"Kırıkhan'daki Mescid-i Aksa'ya benzeyen caminin yapımı için Kütahya'dan geldik"

Mescid-i Aksa görünümlü caminin inşası için Kütahya'dan gelen çini ustası Hüseyin Cingöz de, "Kırıkhan'daki Mescid-i Aksa'ya benzeyen caminin yapımı için Kütahya'dan geldik. Caminin çini işçiliğini yapıyoruz. İnşaat çok iyi gidiyor. Caminin görünümü çok güzel harika oluyor" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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