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Türk Kızılay ve Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde "Hastaya kan ormana can" projesi devam ediyor

Türk Kızılay ve Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde 'Hastaya kan ormana can' projesi devam ediyor
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Türk Kızılay ve Orman Genel Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen 'Hastaya Kan, Ormana Can' projesi kapsamında, 6 ayda 1.5 milyon kan bağışçısı adına 4.7 milyon fidan dikildi. Dikimler, yangından zarar gören 10 ilde gerçekleştirildi.

Türk Kızılay ve Orman Genel Müdürlüğü iş birliğiyle geçtiğimiz yıl başlatılan "Hastaya Kan, Ormana Can" projesi kapsamında kan bağışı ve ağaçlandırma çalışmaları ivme kazandı. Proje ile yaklaşık 6 ayda 1.5 milyon kan bağışçısı adına 4.7 milyon adet fidan toprakla buluştu.

Türk Kızılay ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gönüllü kan bağışını teşvik etmek ve ülke genelinde yürütülen ağaçlandırma çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla geçtiğimiz yıl başlattığı "Hastaya Kan, Ormana Can" projesi devam ediyor. Projeyle, her bir ünite kan bağışı için bağışçı adına üç fidan toprakla buluşuyor.

Dikim çalışmaları yangınlardan zarar gören 10 ilde

Bu kapsamda 23 Haziran-31 Aralık tarihlerinde Türk Kızılay'a gönüllü kan bağışında bulunan 1 milyon 579 bin 400 bağışçı adına, toplam 4 milyon 738 bin 200 adet fidan dikildi. Dikim çalışmaları Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, Mersin, İzmir, Manisa, Muğla, Tekirdağ ve Uşak olmak üzere 10 ilde, öncelikli olarak yangınlardan zarar görmüş alanlarda gerçekleştirildi.

Proje kapsamında Orman Genel Müdürlüğü, gönüllü kan bağışçılarına özel teşekkür sertifikası gönderiyor ve adlarına dikilen fidanlar hakkında bilgi sağlıyor.

Türk Kızılay ile Tarım ve Orman Bakanlığı, 2014-2019 yılları arasında hayata geçirdikleri iş birliği kapsamında toplam 9 milyon 744 bin 347 adet fidanın toprakla buluşmasını sağlamıştı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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