Komadan çıktı, eşini suçladı: Beni pencereden aşağı itti
İstanbul'da 2022 yılında balkondan düşerek ağır yaralanan ve uzun süre komada kalan Burçak Şişman, bilincinin açılmasının ardından eşinin kendisini balkondan ittiğini öne sürdü. Soruşturma dosyasına giren bilirkişi raporunda, kadının avuç içlerindeki yaraların düşerken tutunma çabasıyla oluşmuş olabileceği belirtilirken, olay sonrası Şişman'ın yüz felci geçirdiği, görme kaybı yaşadığı ve kalıcı sağlık sorunları oluştuğu kaydedildi.
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde 2022 yılında balkondan düşerek ağır yaralanan Burçak Şişman'ın ifadesi soruşturma dosyasına girdi. Uzun süre yoğun bakımda tedavi gören ve bir dönem komada kalan Şişman, bilincinin yerine gelmesinin ardından eşinin kendisini balkondan ittiğini öne sürdü.
Olay sonrası ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, uzun süren tedavi sürecinin ardından ifade verebildi.
"BENİ CAMIN ÖNÜNE SÜRÜKLEDİ VE İTTİ"
Burçak Şişman ifadesinde, olay günü eşi Adem Şişman ile arasında herhangi bir tartışma yaşanmadığını belirterek, "Adem beni camın önüne sürükledi ve sırtımdan itekledi. Benim hiçbir zaman intihar düşüncem olmadı" dedi. Şişman ayrıca olaydan önce ağabeyini arayarak "Beni kurtar" dediğini ancak o an neden böyle söylediğini hatırlamadığını ifade etti.
BİLİRKİŞİ RAPORUNDA DİKKAT ÇEKEN DETAY
Soruşturma dosyasına giren bilirkişi raporunda, Burçak Şişman'ın avuç içlerinde bulunan yaraların düşme sırasında bir yere tutunmaya çalışması sonucu oluşmuş olabileceği belirtildi. Raporda, bu tür yaralanmaların literatürde cinayet kaynaklı olaylarda daha sık görüldüğüne dikkat çekildi.
KALICI HASAR OLUŞTU
Adli Tıp Kurumu raporuna göre Burçak Şişman'ın kafatasında ve omurgasında parçalı kırıklar meydana gelirken, beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Olayın ardından yüz felci geçiren Şişman'ın sağ gözünde büyük ölçüde görme kaybı oluştuğu ve konuşma güçlüğü yaşadığı belirtildi. Yapılan incelemelerde ise Şişman'ın geçmişinde intihar eğilimine ilişkin herhangi bir psikiyatrik kayda rastlanmadığı kaydedildi.