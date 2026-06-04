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İstinaf'tan Yerebatan Sarnıcı hakkında "yürütmeyi durdurma" kararı

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İstanbul'un en önemli kültür miraslarından biri kabul edilen Yerebatan Sarnıcı'nın 2 gün önce İBB'den Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmesiyle tahliye edilmesinin ardından İstinaf Mahkemesi'nden sürpriz bir karar geldi. Mahkeme, Yerebatan Sarnıcı'nın Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devrinde yürütmeyi durdurma kararı verdi.

  • Bölge İdare Mahkemesi, Yerebatan Sarnıcı'nın mülkiyetine ilişkin davada yürütmeyi durdurma kararı verdi.
  • Yürütmeyi durdurma kararıyla Yerebatan Sarnıcı yeniden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tasarrufuna geçti.
  • Yerebatan Sarnıcı, daha önce mahkeme kararıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmiş ve 2 gün önce tahliye edilmişti.

Fatih Sultanahmet'te bulunan Tarihi Yerebatan Sarnıcı'nın mülkiyeti, mahkemenin verdiği kararla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür A.Ş'den, Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilmiş ve devir sonrası tarihi yapıdaki tahliye işlemleri de tamamlanmıştı. Tahliyenin ardından İstinaf Mahkemesi'nden sürpriz bir karar çıktı. 

YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 8'nci İdare Dava Dairesi, Yerebatan Sarnıcı'nın İBB'den alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devrine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi. Yerebatan Sarnıcı, 2 Haziran'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) alınarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmişti.

2 GÜN ÖNCE TAHLİYE EDİLMİŞTİ

İstanbul'un tarihi yarımadasında bulunan ve Bizans döneminden günümüze ulaşan en önemli kültürel miraslardan biri olarak kabul edilen Yerebatan Sarnıcı'nın mülkiyeti, İstanbul 8'inci Bölge İdare Mahkemesinin verdiği kararla 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu gereğince değişmişti. İBB tarafından işgal edildiği öne sürülen tarihi yapının tahliyesine hükmedilmişti. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş'ye sarnıcı tahliye etmesi için zaman tanınmış ve kararın kesinleşmesinin ardından ilgili kurumlar arasında devir teslim işlemleri gerçekleştirilerek tarihi yapının mülkiyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne geçmişti. Mülkiyetin resmen Vakıflara devredilmesiyle 2 gün önce Yerebatan Sarnıcı tahliye edilmişti. Tahliye işleminin, turistlerin ziyaret için giriş kapısında sıra beklediği sırada gerçekleştirilmesi dikkat çekmişti. 

İBB'nin işletme sürecinde kullandığı gişeler sökülmüş, tarihi yapının Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından kurulacak yeni gişeler hizmete girene kadar ziyaretçilere kapalı olacağı söylenmişti.

Çağla Taşcı
Çağla Taşcı
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıBarış Karadağ:

Ne güzel bir karar olmuş. Dün haberlerde gördüm kapı pencere merdiven ampüllere kadar ne varsa sökülüp tahribat verilmiş. Şimdi yaptıklarını bıraktıkları gibi teslim alsınlar.

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Haber Yorumlarıpeder ozonyo:

Bu işin sonu Danıştay'da biter. Kültürel ve tarihi yapılar vakıfların malıdır ve onlar aracılığı ile işletilmelidir. Belediyelerin arpalığı değiller.

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Haber YorumlarıAli BAYIK:

gözlerim yaşardı doğrusu :) şimdi sıra o kararı veren mahkeme heyetinde

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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Devlet içinde devlet olmadığı kararını veren hakime helal olsun samimiyetle söylüyorum böyle hakimlere ihtiyacımız var hem de çok

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