İstinaf'tan Yerebatan Sarnıcı hakkında "yürütmeyi durdurma" kararı

Fatih Sultanahmet'te bulunan Tarihi Yerebatan Sarnıcı'nın mülkiyeti, mahkemenin verdiği kararla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür A.Ş'den, Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilmiş ve devir sonrası tarihi yapıdaki tahliye işlemleri de tamamlanmıştı. Tahliyenin ardından İstinaf Mahkemesi'nden sürpriz bir karar çıktı.

YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 8'nci İdare Dava Dairesi, Yerebatan Sarnıcı'nın İBB'den alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devrine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi. Yerebatan Sarnıcı, 2 Haziran'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) alınarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmişti.

2 GÜN ÖNCE TAHLİYE EDİLMİŞTİ

İstanbul'un tarihi yarımadasında bulunan ve Bizans döneminden günümüze ulaşan en önemli kültürel miraslardan biri olarak kabul edilen Yerebatan Sarnıcı'nın mülkiyeti, İstanbul 8'inci Bölge İdare Mahkemesinin verdiği kararla 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu gereğince değişmişti. İBB tarafından işgal edildiği öne sürülen tarihi yapının tahliyesine hükmedilmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş'ye sarnıcı tahliye etmesi için zaman tanınmış ve kararın kesinleşmesinin ardından ilgili kurumlar arasında devir teslim işlemleri gerçekleştirilerek tarihi yapının mülkiyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne geçmişti. Mülkiyetin resmen Vakıflara devredilmesiyle 2 gün önce Yerebatan Sarnıcı tahliye edilmişti. Tahliye işleminin, turistlerin ziyaret için giriş kapısında sıra beklediği sırada gerçekleştirilmesi dikkat çekmişti.

İBB'nin işletme sürecinde kullandığı gişeler sökülmüş, tarihi yapının Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından kurulacak yeni gişeler hizmete girene kadar ziyaretçilere kapalı olacağı söylenmişti.