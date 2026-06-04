Fenerbahçe ve Galatasaray Dünya Kupası'ndan çuval çuval para kazanacak

2026 Dünya Kupası yalnızca futbolseverleri değil, kulüpleri de sevindirecek. FIFA'nın Kulüp Avantajları Programı kapsamında turnuvaya çok sayıda oyuncu gönderen Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kasasına milyonlarca dolar girmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY PARA BASACAK! DÜNYA KUPASI'NDAN DEV GELİR

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım sürerken, dev organizasyon Süper Lig'in iki büyük kulübüne önemli bir gelir kapısı açacak.

FIFA'nın "Club Benefits Programme" (Kulüp Avantajları Programı) kapsamında Dünya Kupası'na futbolcu gönderen kulüplere milyonlarca dolarlık ödeme yapılacak.

FIFA KASANIN AĞZINI AÇTI

FIFA, 2022 Dünya Kupası'nda kulüplere toplam 209 milyon dolar dağıtmıştı. 2026 Dünya Kupası için bu rakamın 355 milyon dolara çıkarıldığı açıklandı.

Turnuva öncesindeki kamp dönemi de dahil olmak üzere kulüpler, Dünya Kupası'nda bulunan her futbolcu için günlük yaklaşık 11 bin dolar gelir elde edecek.

GALATASARAY GÜNDE 121 BİN DOLAR KAZANACAK

Milliyet'in haberine göre Dünya Kupası kadrolarında 11 futbolcusu bulunan Galatasaray'ın kasasına günlük yaklaşık 121 bin dolar girecek.

Sarı-kırmızılıların oyuncularının turnuvada ilerlemesi halinde elde edeceği gelir de katlanarak artacak. Ancak kiralık olarak forma giyen Noa Lang'ın sözleşmesinin 30 Haziran'da sona erecek olması nedeniyle, Hollandalı yıldızın bu tarihten sonraki hak edişleri Napoli'ye aktarılacak.

FENERBAHÇE'DE RAKAM DAHA DA YÜKSELEBİLİR

Fenerbahçe'de ise Dünya Kupası sürecinde elde edilecek gelirin daha da yükselmesi bekleniyor. Sarı-lacivertlilerde 30 Haziran sonrasında Dünya Kupası'nda mücadele eden oyuncu sayısının 12'ye çıkabileceği belirtiliyor. Bu durumda kulübün günlük kazancı yaklaşık 132 bin dolara ulaşacak.

KİRALIK OYUNCULAR DETAYI

Haberde, kiralık olarak forma giyen İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat ve Dominik Livakovic'in Dünya Kupası maceralarının devam etmesi halinde 1 Temmuz'dan itibaren bu oyuncuların FIFA ödemelerinin de Fenerbahçe'ye aktarılacağı ifade edildi. Öte yandan Meksikalı yıldız Edson Alvarez'in listeden çıkacağı ancak kulübün gelirinde önemli bir kayıp yaşanmayacağı aktarıldı.

MİLYONLARCA DOLARLIK GELİR

Dünya Kupası'nda ilerleyen her gün, kulüpler için yeni bir gelir anlamına geliyor. Bu nedenle Galatasaray ve Fenerbahçe, hem sportif başarı hem de ekonomik kazanç açısından turnuvayı yakından takip edecek.