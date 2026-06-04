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İtalyan devi listesine ekledi! Icardi'yi istiyorlar

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Juventus'un Galatasaray'daki durumu belirsizliğini koruyan Arjantinli yıldız Mauro Icardi'yi kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Icardi'nin de İtalya'ya dönmeye sıcak baktığı vurgulandı.

Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da geleceği belirsizliğini sürdüren Arjantinli yıldız Mauro Icardi için İtalya'dan sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi. 

JUVENTUS'UN PLANI ICARDI

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Serie A devi Juventus'un, deneyimli golcüyü kadrosuna katmak istiyor. İtalyan ekibinin, Icardi'yi transfer listesine eklediği ve Galatasaray'daki geleceği hakkında vereceği karara göre hamle yapmayı planladığı aktarıldı. Ayrıca henüz resmi bir teklifte bulunulmadığı belirtildi. 

İTALYA'YA DÖNMEYE SICAK

İtalya'ya dönmeye sıcak baktığı ifade edilen tecrübeli futbolcunun, transferin gerçekleşmesi durumunda Juventus'ta doğrudan birinci forvet olarak düşünülmediği de ifade edildi.  

SEZON PERFORMANSI

Icardi, bu sezon Süper Lig'de 31 maçta sahaya çıkarken 14 gol attı, 1 kez de asist yaptı. Toplam bin 313 dakika sahada kalan yıldız oyuncu, 94 dakikada bir skora katkı sağlamayı başardı.

Ece Güneş
Ece Güneş
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