Hakkarili Hacı Adayları Medine'ye Uğurlandı

Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonu ile hacca gidecek Hakkarililer Medine'ye uğurlandı.

Hakkari'den Van Ferit Melen Havalimanı'na gelen hacı adayları için uğurlama programı düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan Van İl Müftüsü Dr. Mehmet Sırrı Şık, hacı adaylarının sağlık sıhhat içerisinde, her saniyesi ibadet ve taatla dolu mebrur ve makbul bir hac yapıp sağlık ve selametle yurda dönüş yapmaları dileğinde bulundu. Akabinde yapılan dua ile hacı adayları Medine'ye uğurlandı.

Van-2 kafile bünyesinde hacca giden Hakkarililer için düzenlenen törene Van İl Müftüsü Dr. Mehmet Sırrı Şık, Kafile Başkanı Edremit İlçe Müftüsü Mahmut Durmuş, din görevlileri, hacı adayları ve vatandaşlar katıldı. - VAN