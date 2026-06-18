Haberler.com ile Şırnak Ajans arasında güç birliği

Türkiye'nin önde gelen haber platformlarından Haberler.com ve Sondakika.com ile Şırnak Ajans arasında iş birliği protokolü hayata geçirildi. Yapılan anlaşma kapsamında Şırnak Ajans Koordinatörü Halil Azizoğlu, Haberler.com'un Şırnak bölge temsilcisi olarak görevlendirildi. İş birliğiyle Şırnak ve çevresindeki gelişmelerin daha geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor. Bölgedeki haber akışının daha hızlı, tarafsız ve etkin bir şekilde kamuoyuna aktarılması amacıyla hayata geçirilen protokolün, yerel basın açısından önemli bir adım olduğu belirtildi. Haberler.com ve Sondakika.com'un ulusal yayın ağı ile Şırnak Ajans'ın bölgedeki saha tecrübesinin bir araya gelmesiyle, Şırnak'ın sosyal, kültürel, ekonomik ve gündeme dair gelişmelerinin daha güçlü bir şekilde duyurulması amaçlanıyor.

ŞIRNAK'TAKİ GELİŞMELER DAHA GENİŞ KİTLELERE ULAŞTIRILACAK

Haberler.com ve Sondakika.com ile Şırnak Ajans arasında yapılan iş birliği, Şırnak ve bölge haberlerinin ulusal ölçekte daha görünür hale gelmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Protokol kapsamında Şırnak Ajans Koordinatörü Halil Azizoğlu'nun Haberler.com Şırnak bölge temsilcisi olarak görevlendirilmesiyle, bölgedeki haberlerin daha hızlı ve düzenli şekilde kamuoyuna aktarılması hedefleniyor. Yeni dönemde Şırnak'ın sosyal yaşamından kültürel etkinliklerine, ekonomik gelişmelerinden yerel gündemine kadar birçok başlığın daha etkin şekilde takip edilmesi planlanıyor. Şırnak Ajans'ın bölgedeki yerel bilgi birikimi ve saha gücü, Haberler.com'un geniş haber ağıyla birleşerek kentin sesinin daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlayacak. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Halil Azizoğlu, iş birliğinin Şırnak ve bölge halkı adına önemli bir kazanım olduğunu belirtti. Azizoğlu, "Şırnak ve bölgemizin sesi olmak adına Haberler.com ile güçlerimizi birleştirdik. Bundan sonraki süreçte daha güçlü haberlerle vatandaşlarımızın karşısında olacağız. Şırnak'ın sosyal, kültürel, ekonomik ve gündeme dair tüm gelişmelerini en doğru şekilde kamuoyuna ulaştırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İŞ BİRLİĞİNİN BÖLGE BASININA KATKI SUNMASI HEDEFLENİYOR

Şırnak Ajans Koordinatörü ve Haberler.com Şırnak Bölge Temsilcisi Halil Azizoğlu, yapılan protokolün yalnızca iki kurum arasında gerçekleşen bir anlaşma olmadığını, aynı zamanda bölge basını açısından da önemli bir güç birliği anlamı taşıdığını ifade etti. Azizoğlu, Şırnak'ın ve bölgenin gündemini doğru, hızlı ve etkili şekilde kamuoyuna ulaştırmak için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Yeni iş birliğiyle birlikte Şırnak'ta yaşanan gelişmelerin ulusal haber platformlarında daha fazla yer bulması bekleniyor. Bu kapsamda iki kurumun ortak çalışmalarıyla hem yerel haberlerin görünürlüğünün artırılması hem de bölge halkının sesinin daha geniş kitlelere duyurulması amaçlanıyor. İş birliğinin Şırnak basınına ve bölge halkına hayırlı olması temenni edilirken, Haberler.com, Sondakika.com ve Şırnak Ajans'ın ortak yayın ve haber çalışmalarıyla daha güçlü bir iletişim ağı kurulması hedefleniyor. Protokolün, Şırnak'ın gündemini ulusal ölçekte daha etkili şekilde yansıtacak yeni bir dönemin başlangıcı olması bekleniyor.

Haber: Halil Azizoğlu