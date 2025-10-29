Cumhuriyet'in 102. Yılı, İEÜ Güzelbahçe Kampüsü'nde Coşkuyla Kutlandı

İzmir Ticaret Odası ve İzmir Ekonomi Üniversitesi, Cumhuriyet'in 102'nci yıl dönümünü, yapımı devam eden Güzelbahçe kampüsüne yeni yerleştirilen 47 metrelik direğe Türk bayrağını çekerek kutladı.

Büyük coşku ve heyecana sahne olan, yoğun katılımla düzenlenen törende, üzerinde '29 Ekim 2025 tarihinde göndere çekilen bu bayrak, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin yükselen geleceğine atılan imzadır' yazan kaidenin açılışı da gerçekleştirildi. Törende konuşan İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı ve İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener, "Cumhuriyetimize sahip çıkmak ve onu sonsuza kadar yaşatmak hepimizin sorumluluğudur. Çocuklarımıza ve genç nesillere Cumhuriyet sayesinde elde ettiğimiz kazanımları, onun için ne bedeller ödediğimizi bıkıp usanmadan anlatmalıyız" diye konuştu.

2026 yılının Temmuz ayında ilk etabının tamamlanması hedeflenen, ülkemizin en önemli eğitim üslerinden biri olacak İEÜ Güzelbahçe Kampüsü, Cumhuriyet'in 102'nci yaşının kutlandığı anlamlı bir törene ev sahipliği yaptı. İZTO meclis üyeleri, İZTO Eğitim ve Sağlık Vakfı mütevelli heyet üyeleri ve İEÜ mütevelli heyet üyelerinin katıldığı bu özel törende şanlı Türk bayrağı, İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekildi. Törene; İZTO Yönetim Kurulu Başkanı ve İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener, İEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu ve Önceki Dönem Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, İZTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Cemal Elmasoğlu ve Emre Kızılgüneşler, İZTO yönetim kurulu ve meclis üyeleri ile davetliler de katıldı.

"Sonsuza kadar yaşatmak hepimizin önceliği"

Törende konuşan Başkan Mahmut Özgener, Cumhuriyet'in bu topraklarda yeniden doğuşun, umutla yoğrulmuş bir inancın adı olduğunu ifade ederek, "29 Ekim 1923'te Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, yalnızca bir yönetim biçimini değil, bir yaşam felsefesini, bir çağdaşlaşma hedefini ve en önemlisi millet iradesine dayanan bir geleceği ilan ettiler. Cumhuriyet bu topraklarda yeniden doğuşun, umutla yoğrulmuş bir inancın adıdır. Kadınların toplumda eşit yurttaşlar olarak yer aldığı, gençlerin fikirleriyle geleceği şekillendirdiği bir Türkiye'nin temelidir. Türk insanına en çok yakışan yönetim şekli olan Cumhuriyetimize sahip çıkmak ve onu sonsuza kadar yaşatmak hepimizin sorumluluğudur. Çocuklarımıza ve genç nesillere Cumhuriyet sayesinde elde ettiğimiz kazanımları, onun için ne bedeller ödediğimizi bıkıp usanmadan anlatmalıyız" diye konuştu.

"Geleceğe attığımız güçlü bir imza"

Başkan Özgener, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür' sözleriyle eğitime verdiği önemi açıkça ortaya koymuştur. Bugünkü törenimiz, Ata'mızın gösterdiği yolda ilerleyen ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli gençleri yetiştirmeyi amaç edinen üniversitemizin, geleceğe attığı güçlü bir imzadır. Ne mutlu bize ki; bu bayrak altında daima özgür, güçlü ve umutlu bir gelecek inşa ediyoruz. Kampüsümüzü, diğer herhangi bir binadan ayıran en önemli özellik, içinin kıymetli değerlerle donatılmış bir eğitim yuvası olmasıdır. Buraya koyduğumuz tuğlalar, ancak gençlerimize vereceğimiz ilkeli bir eğitim ile anlam kazanabilir. Geleceğimizin mimarı olan gençlerimize, bu ülkenin bağımsızlığı ve özgürlüğü için verilen eşsiz mücadeleleri aktarmak ve onları, bu bilinçle geleceğe hazırlamak en temel önceliğimizdir. Vatanımızı korumak için canlarını feda eden kahraman şehitlerimiz sayesinde bugün özgürce yaşıyor, çalışıyor, üretiyoruz. Bu vesileyle Atatürk başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." - İZMİR