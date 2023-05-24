Gürsel Erol: 'Uzman Er ve Erbaşların Eğitimlerine Göre Bekçilik ve Polis Memurluğuna Geçişini İktidarımızda Gerçekleştireceğiz'

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, "İktidara geldiğimizde, yıllardır hain terör örgütü PKK'ya kök söktüren köy koruyucularını kamu kurum ve kuruluşlarında kadrolu personel olarak değerlendireceğiz. Uzman er ve erbaşların yatay geçişle eğitimlerine göre bekçilik ve polis memurluğuna geçişini iktidarımızda gerçekleştireceğiz" dedi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, "İktidara geldiğimizde, yıllardır hain terör örgütü PKK'ya kök söktüren köy koruyucularını kamu kurum ve kuruluşlarında kadrolu personel olarak değerlendireceğiz. Uzman er ve erbaşların yatay geçişle eğitimlerine göre bekçilik ve polis memurluğuna geçişini iktidarımızda gerçekleştireceğiz" dedi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur çalışmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların sorun ve önerilerini dinleyen Erol, CHP'nin iktidara gelmesi durumunda köy koruyucuları ve uzman er/erbaşların önemli haklar elde edeceğini söyledi.

Erol, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Doğu ve Güneydoğu Bölgesi'nde yıllardır hain terör örgütü PKK'ya kök söktüren köy koruyucularını kamu kurum ve kuruluşlarında kadrolu personel olarak değerlendireceğiz. Uzman er ve erbaşların yatay geçişle eğitimlerine göre bekçilik ve polis memurluğuna geçişini iktidarımızda gerçekleştireceğiz."