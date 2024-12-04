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Güney Kore'yi kaosa sürükleyen sıkıyönetim ilanı sonrası ilk üst düzey istifa geldi

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Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un dün geceki sürpriz sıkıyönetim ilanı ve 6 saat sonra bu ilanın kaldırılması siyasi depreme neden oldu. Savunma Bakanı Kim Yong-hyun kaosa yol açan olay nedeniyle tüm sorumluluğu üstlendiğini belirterek görevinden istifa etti.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol tarafından ilan edilen ve yalnızca 6 saat yürürlükte kalan sıkıyönetim kararı, ülkede siyasi depreme neden oldu. Güney Kore Savunma Bakanı Kim Yong-hyun, yaşanan siyasi krizle ilgili sorumluluğu üstlendiğini açıklayarak görevinden istifa ettiğini duyurdu.

"DEVLET BAŞKANLIĞINA İSTİFAMI SUNDUM"

Kim yaptığı açıklamada, "Her şeyden önce, sıkıyönetim kararı ile ilgili olarak halkta kafa karışıklığına ve endişeye neden olduğum için üzgünüm ve derin bir sorumluluk hissediyorum. Sıkıyönetim ilanıyla ilgili tüm sorumluluğu üstlenerek devlet başkanlığına istifamı sundum" ifadelerini kullandı.

Güney Kore'yi kaosa sürükleyen sıkıyönetim ilanı sonrası ilk üst düzey istifa geldi

"İNSANLAR GÜNLÜK HAYATINA GERİ DÖNDÜ"

Sıkıyönetim kararının yürürlükten kaldırılmasıyla insanların günlük hayatına geri döndüğünü, ancak iç siyaset ve güvenlik konusunda zorlu bir süreçten geçildiğini belirten Kim, "Güney Kore Savunma Bakanlığı bu durumu son derece ciddiye almaktadır. Bakanlığımız, bir yandan ülkemizi bekleyen sorunları istikrarlı bir şekilde yönetirken, diğer yandan savunma operasyonlarında herhangi bir aksama yaşanmaması için elinden gelen her şeyi yapacaktır" dedi.

Güney Kore'yi kaosa sürükleyen sıkıyönetim ilanı sonrası ilk üst düzey istifa geldiGüney Kore Savunma Bakanı Kim Yong-hyun.

NE OLMUŞTU?

Devlet Başkanı Yoon'un dün gece televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamayla kararı kaldırması ve ardından bunun bakanlar kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı. Yoon, muhalefeti "hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayarak sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" savunmuştu.

Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Öte yandan "sıkı yönetim birlikleri" olarak görevlendirilen askerler, Ulusal Meclise girmişti. Ulusal Mecliste yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı. Yoon, bunun üzerine bakanlar kurulunu toplamış, kabinenin onayının ardından sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.

Güney Kore'yi kaosa sürükleyen sıkıyönetim ilanı sonrası ilk üst düzey istifa geldi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Güney koreyi başka ülkelere benzetmeyin orrda kaos ortadoğudaki gibi olmaz boşuna muhabbet yapmayın

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