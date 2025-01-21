Üye Girişi
Haberler
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ serbest bırakıldı

Adliyeye sevk edilen Ümit Özdağ için karar çıktı
Bolu'da otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi

Otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi
Turizm Bakanı Ersoy'a açıkça soruldu: Yanan otelde yangın merdiveni var mıydı?

Turizm Bakanı'na açıkça soruldu: Otelde yangın merdiveni var mıydı?
Bolu'daki yangından kahreden detaylar: Battaniye getirin, bebeğimi atacağım

Yangından kahreden detaylar: Battaniye getirin, bebeğimi atacağım

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol Anayasa Mahkemesi'nde Savunma Yaptı

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol Anayasa Mahkemesi'nde Savunma Yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Anayasa Mahkemesi'ndeki azil davasında, liberal demokrasiye inandığını belirterek suçlamaları reddetti. Yoon, sıkıyönetim uygulamasının kendi meşru yetkileri çerçevesinde olduğunu ifade ederken, destekçileri de duruşma önünde protesto gösterileri düzenledi.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Anayasa Mahkemesi'nde yapılan azil davası duruşmasında liberal demokrasiye inandığını belirterek, "isyan" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamalarını reddetti. Yoon, " Anayasa Mahkemesi'nin görevi Anayasa'yı savunmak olduğundan yargıçlardan beni çeşitli açılardan olumlu değerlendirmelerini rica ediyorum" dedi.

Güney Kore'de ilan ettiği 6 saatlik sıkıyönetim uygulaması nedeniyle yetkileri askıya alınan Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, hakkındaki azil davasının 3'üncü duruşmasında ilk kez hakim karşısına çıktı. Başkanlık Güvenlik Servisi'nin (PSS) aldığı yoğun güvenlik önlemleri altında Uiwang şehrindeki Seul Gözaltı Merkezi'nden Anayasa Mahkemesi'ne getirilen Yoon, yerel saatle 14.00'te duruşma salonuna girerek 8 yargıcın gelmesini bekledi. Duruşmanın başında konuşmak için izni isteyerek "Bugün ilk kez katılıyorum, bu yüzden kısa bir konuşma yapacağım" diyen Yoon, reşit olduğu günden bu yana özellikle de kamu hizmeti süresince "liberal demokrasiye inandığını" vurguladı. Sıkıyönetim ilanının devlet başkanının meşru yetkileri arasında olduğunu yineleyen ve "isyan" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamalarını reddeden Yoon, " Anayasa Mahkemesi'nin görevi Anayasa'yı savunmak olduğundan, yargıçlardan beni çeşitli açılardan olumlu değerlendirmelerini rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yoon ve savunma ekibi suçlamaları reddetti

Yoon, 3 Aralık'ta Ulusal Meclis'e gönderilen özel kuvvetler birliklerinin yasama organını devre dışı bırakmak veya sıkıyönetimi engelleme girişimlerini sekteye uğratmak için orada olmadıklarını belirterek, "Çünkü böyle bir eylemin önlenemez bir krize yol açacağını biliyorum" dedi. "Bu ülkede parlamento ve haber medyası başkandan çok daha güçlü, çok daha üstün bir konumda" diyen Yoon, "Sıkıyönetimi kaldırma kararını engellemeye çalışsam bu Ulusal Meclis dışında bir yerde gerçekleştirilebilirdi" şeklinde konuştu. Yoon'un savunma ekibi ise müvekkillerine yönetilen "isyan" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamalarının haksız olduğunu savunarak, muhalefetin eylemlerinin hükümeti felç ettiğini ve ülkenin demokratik ve anayasal düzenini çöküşün eşiğine getirdiğini iddia etti. Yoon'un avukatlarından Cha Gi-hwan sıkıyönetim ilanında görev alan askeri komutanların "Yoon ve üst düzey yardımcılarının siyasi olarak Yoon ile çatışan bazı parlamento üyelerinin tutuklanması emrini verdiği" şeklindeki ifadelerin de doğru olmadığını savundu.

Yoon'a destek gösterileri yapıldı

Anayasa Mahkemesi'nin dışında toplanan Yoon destekçileri ise slogan ve pankartlarla Yoon hakkındaki azil sürecini protesto etti. Bölgede yoğun güvenlik önlemleri alınırken polise saldıran 1 kadın protestocunun gözaltına alındığı bildirildi. Güney Kore basını da Anayasa Mahkemesi yakınlarında yapılan bir Yoon'a destek mitingine 4 bin kişinin katıldığını duyurdu.

Hakkında azil süreci başlatılmıştı

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol "Muhalefetin devlet karşıtı faaliyetlerde bulunduğu" iddiasıyla 6 saat süren bir sıkıyönetim ilan etmiş, Ulusal Meclis'te yapılan oylama ile Yoon hakkında azil süreci başlatılmıştı. Yetkileri askıya alınan Yoon hakkında soruşturma açılırken Yoon ise soruşturma komisyonun ifade verme çağrılarını yanıtsız bırakmıştı. Geçtiğimiz Çarşamba günü tutuklanarak ifade vermeye götürülen Yoon, kendisine yönelik soruşturmayı "yasa dışı" olarak niteleyerek polis ve Başkanlık Güvenlik Servisi (PSS) arasında yaşanacak muhtemel bir çatışmada "kan dökülmesini önlemek" için soruşturmacılarla iş birliği yaptığını açıklamıştı.

Görevden alınırsa ülke seçime gidecek

Yoon'un görevden alınıp alınmayacağına dair nihai kararı verecek olan Anasaya Mahkemesi'nin değerlendirme için 180 güne sahip olduğu biliniyor. Anayasa Mahkemesi'nin Ulusal Meclis'te alınan azil kararını onaylaması halinde, ülkenin 60 gün içinde seçime gitmesi gerekiyor.

Bir sonraki azil davası duruşmasının 23 Ocak'ta yapılması bekleniyor. - SEUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Türk ANKA'nın İsrailli rakibi bir büyük hüsran daha yaşattı
img

Devlet düşük bedelle araç satıyor
img

Yangından kahreden detaylar: Battaniye getirin, bebeğimi atacağım
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
66 kişinin can verdiği otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş

Otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş
İYİ Parti'den istifa eden Kürşad Zorlu AK Parti rozetini taktı

AK Parti'ye katıldı, ilk mesajını Atatürk'ün sözüyle verdi
Yıldız futbolcu beş escortla otelde yakalandı

İşte yıldız futbolcunun 5 escortla otelden çıktığı anlar
Mahsun Kırmızıgül Kartalkaya'daki yangın faciasını anlattı: Can pazarı yaşanıyordu

Mahsun Kırmızıgül Kartalkaya'daki yangın faciasını anlattı!
66 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu

66 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu
Trump'ın imzaladığı kararnameyle 80 bin kaçak Türk vatandaşı iade edilebilir

Attığı imza ülkedeki 80 bin Türk vatandaşının uykularını kaçıracak

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.