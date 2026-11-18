Gümüşhane'de yaşayan Yüksel Döner, 3 boyutlu yazıcı teknolojisiyle üretimi durdurulan ve bulunması güç otomobil parçalarını yeniden üreterek, klasik araç sahiplerinin ihtiyaçlarına çözüm sunuyor.

Gümüşhane'de yaşayan Mekatronik Bölümü mezunu 30 yaşındaki Yüksel Döner, 3 boyutlu yazıcı teknolojisi ve mühendislik çalışmalarıyla üretimi durdurulan, piyasada, hatta yurt dışında dahi bulunamayan otomobil parçalarını yeniden üretiyor. Özellikle klasik otomobil sahiplerinin ihtiyaç duyduğu far, sinyal ve stop camları gibi parçalar üzerinde çalışan Döner, lazer tarama, dijital çizim ve özel kalıp yöntemlerini kullanarak, zor bulunan yedek parçalara alternatif çözümler geliştiriyor. Çalışmalarını ilerleyen süreçte geliştirerek bu alanda bir üretim ve satış pazarı oluşturmayı hedefleyen Döner, talepleri karşılayabilecek profesyonel bir üretim modeli kurmak istiyor.

"Yurtdışında üretimi olmayan, satılmayan parçaları üretiyoruz"

Üretimi durdurulan ve temin edilmesi güç otomobil parçalarını yeniden üretmek için çalışma yürüttüklerini belirten Yüksel Döner, 3D yazıcı ve özel kalıp yöntemleriyle gerçekleştirdikleri üretim sürecini anlattı. Döner, "Bu işe ilk olarak 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından başladık. O dönemde çocuklar için mekanik protezler üretebilir miyiz diye düşündük ve ilk 3D yazıcımı satın aldım. Başlangıçta hediyelik eşyalar ve çeşitli ürünler üreterek bu alanda kendimizi geliştirdik. Daha sonra kendi araçlarımızın ve çevremizdeki insanların ihtiyaç duyduğu parçaları nasıl üretebileceğimize odaklandık. Zamanla birçok kişi, bulamadıkları veya temin edemedikleri araç parçalarını üretip üretemeyeceğimizi sormaya başladı. Biz de bu talepleri karşılamak için çalışmalara başladık. Öncelikle lazer tarayıcıyla parçaların dijital verilerini elde ediyoruz. Kırık veya hasarlı bölgeleri bilgisayar programları aracılığıyla onarıyor, parçanın yeniden çizimini gerçekleştiriyoruz. Plastik parçaları 3D yazıcıyla, cam parçaları ise kalıp yöntemiyle üretiyoruz. Özellikle klasik araçların far, sinyal ve stop camları gibi parçalarını bulmak oldukça zor. Hatta bazı parçaların yurt dışında bile üretimi veya satışı bulunmuyor. Örneğin bir vatandaşımız Amerikan klasik otomobiline ait arka sinyal camını bulamadığı için bize başvurdu. Yurt dışında oldukça yüksek fiyatlara satılan bu parçanın kırık parçalarını birleştirerek önce sağlam bir gövde oluşturduk, ardından kalıp ve üretim çalışmalarına başladık" ifadelerini kullandı.

"Uygun maliyetli ve kaliteli ürünler ortaya koymaya odaklandık"

Ürettikleri parçaların dayanıklılığını farklı yöntemlerle test ettiklerini ve çalışmalarını geliştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Yüksel Döner, "Bu çalışmaları makine mühendisi arkadaşım Soner Bayer ile birlikte yürüttük. Bir AR-GE süreci gerçekleştirerek farklı malzemeler ve üretim yöntemleri üzerinde denemeler yaptık. Ürünün dayanıklılığını ölçmek amacıyla pürmüzle ısı testi gerçekleştirdik. Yaklaşık 40 saniye boyunca ısıya dayanabildiğini, belirli bir sürenin ardından ise yanmaya başladığını gördük. Ayrıca üzerinden araç geçirerek sağlamlığını test ettik. Esnek yapısıyla dikkat çeken ürünün orijinal araçlarda kullanılan polikarbon camlara kıyasla daha dayanıklı olduğunu gözlemledik. Şu anda deneme aşamasındayız. İlerleyen süreçte gerekli prosedürleri tamamlayarak, üretimi yasal çerçevede gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Yurt dışından parça getirmek gümrük işlemleri, vergiler ve diğer prosedürler nedeniyle oldukça maliyetli olabiliyor. Üstelik bazı araçların ihtiyaç duyduğu parçalar artık hiçbir yerde üretilmiyor. Biz de insanların ihtiyaçlarını karşılayabilecek, uygun maliyetli ve kaliteli ürünler üretmeye çalışıyoruz. Kırık veya bulunamayan bir parçayı yeniden üreterek araç sahiplerinin sorunlarına çözüm bulmak ve onların memnuniyetini görmek yaptığımız işin en güzel karşılığı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı