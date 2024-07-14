GTB Başkanlarından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ' 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla mesaj yayımladı.

15 Temmuz menfur darbe girişimine karşı Türk milletinin cesaret ve vatan aşkı ile tarihe unutulmaz bir destan yazdığını hatırlatan GTB Başkanları, "Demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçen 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 8 yıl geçti. Ülkemizin istikbaline ve istiklaline karşı yapılan bu alçak saldırıyı hiçbir zaman unutmadık ve unutmayacağız. Aziz milletimiz, hain kalkışmanın olduğu gece kurtuluş savaşı ruhuyla meydanlara inerek, demokrasine ve hürriyetine canı pahasına sahip çıkmıştır. Tankların ve kurşunların karşısında dimdik ayakta duran aziz milletimiz, gücünü sandıktan almayan hiçbir iradeye boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya haykırmıştır. O gece, ülkemizi kaba kuvvetle teslim almaya kalkanlara karşı tarihi bir set çekilmiş ve FETÖ terör örgütü mensupları hain emelleriyle birlikte tarihin karanlık sayfalarına gömülmüştür. Ülkemizi karanlığa ve bataklığa sürüklemek isteyen kirli elleri tek tek kırarak 15 Temmuz'un zifiri karanlığını Türkiye Cumhuriyeti'nin aydınlık yarınlara çeviren necip milletimiz bu kararlı duruşuyla demokrasiye olan sadakatini ve bağlılığını bir kez daha ortaya koymuştur. 15 Temmuz gecesi sergilenen bu vakur ve dik duruş eski karanlık darbe günlerinin de artık çok gerilerde kaldığını açıkça ortaya koymuştur. Bugün milletçe kutladığımız demokrasi zaferimizin ve ülke olarak geleceğe emin adımlarla yürümemizin yegane şartının milli birlik ve beraberliğimiz olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Bu vesileyle 15 Temmuz gecesinin zifiri karanlığını canları pahasına Türkiye'nin aydınlık yarınlarına çeviren aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla anıyor, kahraman gazilerimize sağlıklı bir ömür diliyoruz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP