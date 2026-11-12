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Emine Erdoğan: Sıfır atık anlayışını yaşam kültürümüzün parçası haline getirmeliyiz

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Emine Erdoğan: Sıfır atık anlayışını yaşam kültürümüzün parçası haline getirmeliyiz Haber Videosunu İzle
Emine Erdoğan: Sıfır atık anlayışını yaşam kültürümüzün parçası haline getirmeliyiz
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi ve BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi kapsamında Antalya’da düzenlenen “Sıfır Atık, Döngüsellik ve Metan” başlıklı liderler yuvarlak masa toplantısına katıldı. Toplantıya ilişkin paylaşım yapan Erdoğan, “Sıfır atık anlayışını bir düşünce olmaktan çıkarıp yaşam kültürümüzün ayrılmaz bir parçası haline getirmeliyiz” dedi.

  • COP31 Liderler Zirvesi kapsamında Antalya'da düzenlenen "Sıfır Atık, Döngüsellik ve Metan" Liderler Yuvarlak Masa Toplantısı'na devlet ve hükümet başkanları ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres katıldı.
  • Toplantıda gıda kayıpları, metan emisyonları, kaynak yönetimi ve döngüsel ekonomi konuları ile çözüm yolları ele alındı.
  • Emine Erdoğan, iklim değişikliğiyle mücadelenin teknik tedbirlerin ötesinde bir zihniyet dönüşümü gerektirdiğini ve sıfır atık anlayışının yaşam kültürünün ayrılmaz bir parçası haline getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Emine Erdoğan, devlet ve hükümet başkanları ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in de yer aldığı toplantıda gıda kayıplarından metan emisyonlarına kadar pek çok başlığın ele alındığını belirtti. Erdoğan, iklim değişikliğiyle mücadelenin teknik tedbirlerin ötesinde bir zihniyet dönüşümü gerektirdiğini vurguladı.

GUTERRES DE TOPLANTIYA KATILDI

COP31 Başkanlığı, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) ve BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu tarafından düzenlenen “Sıfır Atık, Döngüsellik ve Metan-Liderler Yuvarlak Masa Toplantısı”, COP31 Liderler Zirvesi kapsamında Antalya’da gerçekleştirildi.

Toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emine Erdoğan, “COP31 kapsamında, saygıdeğer devlet ve hükümet başkanları, BM Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres ile üst düzey katılımcıların yer aldığı ‘Sıfır Atık, Döngüsellik ve Metan’ başlıklı Liderler Yuvarlak Masa Toplantısı’na katılmaktan memnuniyet duydum. Gıda kayıplarından metan emisyonlarına, kaynak yönetiminden döngüsel ekonomiye uzanan meseleleri ve çözüm yollarını değerlendirdik” ifadelerini kullandı.

“ZİHNİYET DÖNÜŞÜMÜNÜ GEREKTİRİYOR”

Sıfır Atık hareketinin iklim mücadelesinde önemli bir rol üstlendiğine dikkat çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

“İklim değişikliğiyle mücadele, teknik tedbirlerin ötesinde bir zihniyet dönüşümünü gerektiriyor. Bu noktada çok önemli bir rol üstlenen Sıfır Atık hareketi ise nimete, emeğe ve tabiata saygıyı esas alan anlayışı hayatın her alanına taşıyor. Sıfır atık anlayışını bir düşünce olmaktan çıkarıp yaşam kültürümüzün ayrılmaz bir parçası haline getirmeliyiz. Toplantımızın bu dönüşüme öncülük etmesini diliyor, kıymetli katkıları için tüm katılımcılara teşekkür ediyorum.”

“DİYALOG, UZLAŞI, AKSİYON”

Emine Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi Açılış Programı’na ilişkin de bir paylaşım yaptı. Paylaşımında açılış programından görüntüler ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından kesitlere yer veren Erdoğan, “Diyalog, uzlaşı, aksiyon! COP31, toprağı, suyu ve insan hayatını koruyan adımlarla anlam kazanacak” mesajını paylaştı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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