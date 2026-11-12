Galatasaray'ın gözü Fenerbahçeli yıldızda! Bedava alacaklar

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Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürürken sağ bek pozisyonu için iki ismi gündemine aldı. Kafa Sports yayınında transfer gelişmelerini değerlendiren gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, sarı-kırmızılıların Fenerbahçe'den Mert Müldür ve Göztepe'den Arda Okan Kurtulan'ın durumunu yakından takip ettiğini açıkladı. İki futbolcu için farklı transfer planları üzerinde durulurken, özellikle Mert Müldür'ün sezon sonunda bonservissiz olarak kadroya katılma ihtimali dikkat çekti.

MERT MÜLDÜR İÇİN SEZON SONUNU BEKLEYECEKLER

Galatasaray'ın Mert Müldür'ü transfer listesine aldığını belirten Sabuncuoğlu, milli futbolcu için şu ana kadar herhangi bir resmi teklif yapılmadığını ve taraflar arasında görüşme gerçekleştirilmediğini söyledi. Sarı-kırmızılıların, Fenerbahçe'nin oyuncuyla sözleşme yenileyip yenilemeyeceğini takip ettiği ifade edildi.

Fenerbahçe'nin Mert Müldür ile yeni sözleşme imzalamaması halinde Galatasaray'ın sezon sonunda harekete geçebileceğini aktaran Sabuncuoğlu, sarı-kırmızılıların daha önce Şener Özbayraklı transferinde izlediği yöntemi yeniden uygulayabileceğine dikkat çekti. Bu durumda Galatasaray, milli futbolcuyu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katma fırsatı yakalayabilir.

OKAN BURUK'A SARILMASI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Öte yandan Mert Müldür, daha önce Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbinin ardından sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'a sarılmasıyla dikkat çekmişti. Milli futbolcunun rakip takımın teknik direktörüyle samimi görüntüleri bazı Fenerbahçe taraftarlarının tepkisini çekmişti.

Müldür'ün şimdi Galatasaray'ın transfer listesinde yer alması, derbi sonrasında yaşanan bu görüntüleri yeniden akıllara getirdi. Ancak milli futbolcunun sarı-kırmızılı kulüple herhangi bir görüşme yaptığına ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

ARDA OKAN KURTULAN DA TRANSFER LİSTESİNDE

Galatasaray'ın sağ bek transferi için takip ettiği bir diğer isim ise Göztepe forması giyen Arda Okan Kurtulan. Genç futbolcunun Fenerbahçe'nin de radarında olduğunu belirten Sabuncuoğlu, sarı-kırmızılıların oyuncuya daha somut ilgi gösterdiğini aktardı.

Göztepe'nin Arda Okan Kurtulan için daha önce 8 milyon euro bonservis bedeli talep ettiğini açıklayan Sabuncuoğlu, İzmir temsilcisinin bu rakamda indirime gitmesi halinde Galatasaray'ın resmi teklif yapan ilk kulüp olmasını beklediğini söyledi.

GALATASARAY'IN MASASINDA İKİ FARKLI FORMÜL VAR

Galatasaray yönetiminin sağ bek transferinde iki farklı seçenek üzerinde durduğu belirtiliyor. Mert Müldür için sezon sonunda oluşabilecek bonservissiz transfer fırsatı takip edilirken, Arda Okan Kurtulan konusunda Göztepe'nin bonservis beklentisi belirleyici olacak.

Sarı-kırmızılıların iki futbolcu için de henüz resmi bir anlaşmaya varmadığı belirtilirken, transfer sürecinin önümüzdeki dönemde nasıl şekilleneceği merak ediliyor.

Kaynak: Haberler.com