- Gömeç Belediyesi'nden Keremköy zeytinlikleri katliamı haberlerine yanıt verdi

Başkan Himam iddiaları yanıtladı

BALIKESİR - Balıkesir'in Gömeç ilçesinin Keremköy Mahallesi'nde zeytinlik alanlarda rantiyeciler tarafından inşa edilip yükselen lüks villalardan oluşan sitelere yönelik ulusal ve yerel basında yayınlanan haberlere, Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam düzenlediği basın toplantısıyla yanıt verdi.

Nuri Bozyel Kültür Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısına Gömeç Belediyesi Şehir Plancısı Cihan Polat'la birlikte basın mensupları ve zeytinlik alanların katliamına sert tepki gösteren Keremköy halkının temsilcilerinin karşısına çıkan Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"22 kurumdan izin alındıktan sonra dosyalar bize geliyor"

Gömeç Belediye Meclisinin Keremköy sahili ile ilgili olarak 1994/7 sayı ve 28.10.1994 tarihli kararı ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı onayladığını anlatan Başkan Himam, 8 Mart 1995 tarih 22221 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 3573 Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkındaki Kanun'un 20.nci maddesinde "Bu Kanunun yayımından önce zeytinlik alanlarına ilişkin netleşmiş imar planları geçerlidir" hükmü gereği söz konusu alanların imar planlarının geçerli sayıldığını kaydetti.

Mehmet İrem Himam, müktesep hak kazanan parsellerin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarına esas 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları için başta Balıkesir İl Tarım Müdürlüğü olmak üzere Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Balıkesir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin de bulunduğu 22 kurum ve kuruluştan izin alınarak dosyaların Gömeç Belediyesi'ne sunulmasının ardından bu bölgede inşaat ruhsatları verildiğini anlattı.

"Askıdan inen planlar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğüne gönderilir"

Herhangi bir uygulama imar planı ile ilgili alınan kurum görüşlerinin belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde kontrol edildikten sonra Gömeç Belediye Meclisince uygun gördüğü dosyalar Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisine sunularak onay alındığını vurgulayan Başkan Himam, "Onaylanan planlar belediyemiz web sitesi ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde 30 gün askıya çıkarılır. Askı süresince 3 kez ses yayın memurluğumuzca sesli ilan edilir. Askı süresinde itirazlar var ise değerlendirilir yok ise askıdan inen planlar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğüne gönderilir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünce, 'İlgili plan arşive kaldırılmıştır' yazısı geldikten sonra uygulamaya geçilir. Keremköy Mahallesinde yapılan uygulamaların hepsinde bu planlama prosedürleri takip edilmiştir" dedi.

"Haklısınız, bunlar doğru işler değil"

Basın toplantısına katılan Keremköy Mahallesi sakinlerinin sorularına da yanıt veren Mehmet İrem Himam, "Şu ana kadar o bölgede imar verilen sitelerin hemen yanlarındaki alanlarda imar planı bulunması nedeniyle, 'Siz bu sitelerde oturun. Biz yanınızdaki imarlı alanlara inşaat izini vermeyeceğiz' diyemeyiz. Böyle bir şey bahis konusu bile olamaz. 'Önce alan kazanır' diyemeyiz. Eğer bu alanlara hiç izin vermeseydik. Bugünkü toplantımız 1994 yılında olsaydı. İşte o gün ben bu alanların imara açılmasına izin vermeyenlerden biri olurdum. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ama yine dikkatinizi çekiyorum; o bölgelerin imara açılmasını Gömeç Belediyesi istemedi. Bu bölgelere imarı, devlet gönderdi. Ankara'dan biçilen bir takım gömlekler bizlere gönderiliyor ve biz bu gömlekleri kendimize uyduramadığımız için bugün tabiri caizse, debelenip duruyoruz. Haklısınız, bunlar doğru işler değil. Zeytin çok önemli. Gıda çok önemli. Ama bir adam o bölgedeki birkaç zeytinliği ortadan kaldırarak ev yaptı diye, yanındakilerin o bölgede ev yapmasına izin vermeme hakkına sahip değilim. Kanunlar seyyanen her birey için çıkar. ya bir işi yaparız. ya da yapmayız. 'Ben zeytinliğimi kestim. Yerine ev yaptım. Sen gelemezsin' diyebilmek bahis konusu değildir. Bugün bu bölgedeki hemen hemen bütün siteler zeytin envanterinin üzerine yapılmıştır. Mesela İntaland (Merhum sanatçı Kayahan'ın Gönül köşkünün de bulunduğu site), zeytin envanterinin üzerine yapılmış bir sitedir. O bölgede buna benzer birçok alan vardır orada. Bunlara, 'Biz oturduk, siz oturamazsınız' diyebilmek ne adalete sığar, ne de kanuna sığar. Ben bu iddiayı yapan beyefendiyi anlıyorum. Bu savunumun katı olduğunu düşünüyorum. Yarın öbür gün gıda ile sorunların çıkabileceğini de biliyorum. Siz de biliyorsunuz ki; Akdeniz kıyılarında buna benzer şeyler gördük. İnsanlar deniz kıyılarını otellere sattılar. Aldıkları parayı kısa bir süre içinde harcadılar. Ondan sonra da o otellerde temizlikçi oldular ve ortada kaldılar. Biz de yakında; zeytini ve zeytinyağını İspanyollardan satın alırız. Allah korusun. Ama gidişat o yönde. Fakat ben, 'Yeşil Yonca Sitesi o bölgeye evini önceden yaptı. Yanındaki yapamaz' diyemem. Zaten buna kanunlarda izin vermez. Vicdan da buna izin vermez" diye konuştu.

Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin konuyla ilgili kendilerine şehir plancıları ve akademisyenler gönderdiğini de açıklayarak, şöyle konuştu;

"Buradaki hedef, Koruma İmar Planı yapmaktı. Takdir edersiniz ki; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bizimle aynı dalga boyunda gitmiyor. 'Yapacağız' dediler ama yapmadılar. Ancak, yetki onlarda."