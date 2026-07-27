Giresun Süt Üreticileri Birliği'nde skandal: Eski yöneticilere suç duyurusu, son kullanma tarihi geçmiş ilaç ele geçirildi

Haber : Barış Tüysüz

(GİRESUN) - Giresun İli Süt Üreticileri Birliği'nin son genel kurulunda göreve gelen yönetim, eski yöneticiler hakkında suç duyurusunda bulundu. Eski Başkan Yardımcısı Talat Çetiner'in eşini ve üvey oğlunu usulsüz işe aldığı, birliğin hesaplarını usulsüz kullandığı ve halen başkanlığını yaptığı Giresun İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nde son kullanma tarihi geçen hayvan ilaçlarının etiketlerini değiştirterek, sattırdığı öne sürüldü. Adli soruşturma kapsamında birlikte yapılan denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ilaçlar ele geçirildi.

Giresun İli Süt Üreticileri Birliği'nin üç ay önceki genel kurulunda göreve gelen yönetim, birliğin önceki dönem yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Savcılığa yapılan şikayette göreve gelen yönetime 3 bin 587 üyeli birliğin defterleri, kayıtları ve resmi evraklarının süresinde teslim edilmediği, önceki yönetim kurulunun karar defterine geçmişe dönük kayıtlar işlediği, birliğin sonradan borçlandırıldığı, genel kurulun ardından birliğe ait banka hesaplarından yetkisiz para transferleri yapıldığı, genel kurul kararı bulunmaksızın çek bozdurulduğu iddia edildi.

"EŞİNİ DANIŞMAN OLARAK ÇALIŞTIRDI" İDDİASI

Birliğin önceki dönem başkan yardımcılığını yapan ve halen Giresun İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanlığı'nı yürüten Talat Çetiner'e yönelik iddialar da dile getirildi.

Çetiner'in birlik ana sözleşmesi ve ilgili mevzuata aykırı şekilde eşini danışman olarak çalıştırdığı, seçim sonrasında ise kıdem ve ihbar tazminatı, maaş ve izin ücreti adı altında toplam 223 bin 292 lira ödeme yaptırdığı ve üvey oğlunu da birlikte göreve getirdiği öne sürüldü.

Genel kuruldan bir gün sonra, Çetiner'in başkanlığını yürüttüğü Giresun İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından Giresun Süt Üreticileri Birliği'ne 686 bin 880 liralık süt soğutma tankı faturası ile 19 bin 200 liralık danışmanlık faturası kesilerek birliğin borçlandırıldığını ifade edildi.

Çetiner'in Giresun İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nde son kullanma tarihi geçmiş hayvan ilaçlarının etiketlerini lazerle sildirdiği, yeni etiketler bastırdığı ve bu ilaçları personele zorla sattırdığı savunuldu.

Bu sebeplerle Talat Çetiner, eşi ve eski Giresun İli Süt Üreticileri Birliği Başkanı Abdullah Zeren hakkında soruşturma yürüterek, kamu davası açılması istendi.

"SON KULLANMA TARİHİ GEÇMİŞ İLAÇLAR ELE GEÇİRİLDİ"

Giresun Süt Üreticileri Birliği'nin avukatı Halil Genç, iddialara ilişkin ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

"Giresun İli Süt Üreticileri Birliği'nin 24 Nisan 2026 tarihinde yapılan seçimli olağan genel kurulunun ardından göreve gelen yeni yönetim, eski yönetimden birliğe ait evrakları ve demirbaşları talep etmiştir. Ancak eski yönetim, birliğin evraklarını ve birlik adına kayıtlı demirbaşları teslim etmemiştir.

Bunun üzerine yeni yönetim tarafından inceleme başlatılmıştır. İncelemelerde, eski yönetici ve başkan yardımcısı olan, aynı zamanda Giresun Damızlık Birliği Başkanlığı görevini yürüten Talat Çetiner'in hukuka aykırı şekilde eşini ve oğlunu birlik çalışanı olarak gösterdiği, SGK tescillerini yaptırdığı ve maaş ödediği tespit edilmiştir.

Yeni yönetim oluşturulur oluşturulmaz Talat Çetiner'in eşinin işten çıkışını yaptığı ve tazminat ödediği banka kayıtlarında mevcuttur. İncelemelerde ayrıca Süt Üreticileri Birliği'nin başka birliklere hukuka aykırı şekilde borçlandırıldığı, senetler düzenlendiği ve banka hesaplarındaki paraların başka birliklere aktarıldığı tespit edilmiştir."

"İLAÇLAR ÜZERİNDE OYNAMA İDDİASI"

Talat Çetiner'in başkanlığını yaptığı Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nin şubelerinde mevzuata aykırı ilaç satışı yapıldığını öne süren Genç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Talat Çetiner'in Damızlık Birliği şubelerinde 5996 sayılı Kanun'un 37'nci maddesine aykırı olarak ilaç sattığı tespit edilmiştir. Bunun üzerine yeni yönetim tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince söz konusu şubelerde denetim yapılmış ve çok sayıda ilaç ele geçirilmiştir. Bu ilaçlar hukuka aykırı şekilde satışa sunulmuştur. El konulan ilaçların bir kısmının son kullanma tarihinin geçtiği de tutanak altına alınmıştır."

ÇETİNER'İN AÇIKLAMASI

Halen Giresun Damızlık Sığır Yetiştiricileri Başkanlığı görevini yürüten Talat Çetiner ise iddialar üzerine yaptığı yazılı açıklamada, birlikte tarihi geçmiş ilaç satıldığına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını savunarak, özetle şunları kaydetti:

"Birliğimiz ilaç satışı yapmakla yetkili olup, bu satış yetkisi yalnızca hayvan hastanemizde ve araçlarımızda yapılmak üzere sınırlandırılmıştır. Tarım ve Orman Bakanlığı Giresun İl Tarım Orman Müdürlüğü'nce yapılan denetim ve uygulanan idari yaptırım kararı ise ilacın türü, niteliği veya tarihi ile ilgili olmayıp, hayvan hastanemiz ve araçlarımız haricinde şubelerde de ilaç satışı yapıldığına yönelik asılsız ihbara ilişkin yürütülmektedir. Ancak birliğimizin ilçe şubelerinde kesinlikle ilaç satışı yapılmamıştır. Bu yanlış anlaşılma, şubelerimizin bulunduğu ilçelerde görev yapmakta olan bir kısım veteriner hekimlerimizin ilaç tedarikinde sorun yaşanmaması için birliğimize ilettikleri talepler doğrultusunda ve yalnızca veteriner hekimlerimize tedarik sağlamak amacıyla şubelerimizde ilaç bulundurulmasından kaynaklanmıştır. Şubelerimizde bulundurulan ilaçların bulundurulma amacı yalnızca bu yöndeki depolama faaliyetine ilişkin olup, kesinlikle satışa arz etmek vb. türden ticari bir amacı içermemektedir. Kaldı ki, bahsi geçen ilaçların süresi geçmiş de değildir."

Birliğin tüm faaliyetlerinin üreticilerin menfaatleri gözetilerek ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun sürdürüldüğünü belirten Çetiner, açıklamasında, "Birliğimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ortaya çıkabilecek her türlü tespiti ciddiyetle değerlendirmeye ve yasal yükümlülüklerini şeffaf ve eksiksiz olarak yerine getirmeye devam edecektir" ifadesini kullandı.

ÇİFTÇİNİN ŞÜPHESİ ÜZERİNE KONU GÜNDEME GELDİ

Öte yandan bir çiftçi, birliğin Bulancak şubesinden satın aldığı ilaçların son kullanma tarihinin değiştirilmiş olabileceğinden şüphelenerek kaydettiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Kaynak: ANKA