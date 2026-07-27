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Dünyanın en büyük bankası Türkiye'de küçülmeye gitti! Şubelerini kapattı

Dünyanın en büyük bankası Türkiye'de küçülmeye gitti! Şubelerini kapattı
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Dünyanın en büyük bankacılık grupları arasında yer alan ICBC Turkey Bank, operasyonel verimliliği artırmak amacıyla Türkiye'deki şube ağında küçülmeye gitti. Banka, 5 şubesini kapatırken 3 şubesini birleştirdi; alınan kararın ardından faaliyet gösteren şube sayısı 11'e geriledi. Aynı banka geçen ay da ATM'lerini kaldırmıştı.

ICBC Turkey Bank, operasyonel verimliliği artırmak amacıyla şube ağında küçülmeye gittiğini duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre banka, 5 şubesinin faaliyetlerine son verirken 3 şubesini birleştirdi.

OPERASYONEL VERİMLİLİK HEDEFLENİYOR

Geçtiğimiz ay ATM kullanımını da sonlandırmasıyla dikkat çeken ICBC Turkey Bank, stratejik planlamaları kapsamında yeni bir adım daha attı. Şirketin KAP'a yaptığı resmi açıklamaya göre, operasyonel süreçlerin sadeleştirilmesi ve kaynakların daha verimli kullanılması amacıyla 5 şube tamamen kapatıldı, 3 şube ise diğer şubelerin bünyesine katılarak birleştirildi.

Banka yönetimi, bu yeniden yapılanma hamlesiyle birlikte şube ağının çok daha etkin bir şekilde yönetilmesinin hedeflendiğini vurguladı.

FAALİYET GÖSTEREN 11 ŞUBE KALDI

Alınan kapatma ve birleştirme kararlarının ardından, ICBC Turkey Bank'ın Türkiye genelinde hizmet vermeye devam eden toplam şube sayısı 11'e düştü. Bankanın halihazırda açık olan şubeleri şu şekildedir:

  • Adana
  • Altunizade
  • Ankara
  • Antalya
  • Bakırköy
  • Bursa
  • İzmir
  • Kozyatağı
  • Merkez Maslak
  • Söğütözü
  • Taksim

DÜNYANIN EN BÜYÜK BANKALARI ARASINDA

Türkiye'de operasyonel verimlilik odaklı şube kapatma kararı alan ICBC (Industrial and Commercial Bank of China), küresel çapta dünyanın en büyük bankacılık grupları arasında yer alıyor.

1984 yılında Çin'de kurulan ve 2006'dan bu yana Hong Kong ile Şanghay borsalarında eş zamanlı işlem gören banka; bugün 6 kıtada, toplam 48 ülke ve bölgede faaliyet gösteriyor. Yüz milyonlarca bireysel ve kurumsal müşteriye küresel ölçekte hizmet sunan dev finans grubu, Türkiye'deki faaliyetlerini de ICBC Turkey Bank çatısı altında bu uluslararası ağın bir parçası olarak sürdürüyor.

Kaynak: Haberler.com
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