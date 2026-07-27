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Alkolmetreyi üflemeyen ehliyetsiz sürücüye 192 bin TL ceza

Alkolmetreyi üflemeyen ehliyetsiz sürücüye 192 bin TL ceza
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis denetiminde alkolmetreyi üflemeyi reddeden, ehliyetsiz ve muayenesiz araç kullandığı belirlenen Hüseyin İ.'ye toplam 192 bin 800 TL idari para cezası uygulandı. Sürücünün daha önce 3 kez alkollü araç kullanmaktan işlem gördüğü belirtilirken, motosikleti otoparka çekildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde polis denetiminde alkolmetreyi üflemeyi reddeden, ehliyetsiz ve muayenesiz araç kullandığı belirlenen sürücüye toplam 192 bin 800 TL idari para cezası uygulandı. Aracı ise otoparka çekildi.

Olay, geç saatlerde Kemalpaşa Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı'nda meydana geldi. Hüseyin İ. (57) yönetimindeki yük motosikleti, polis ekipleri tarafından durduruldu. Sürücünün alkollü olabileceğinden şüphelenen ekipler, olay yerine trafik polislerini çağırdı. Trafik ekipleri, yaklaşık yarım saat boyunca Hüseyin İ.'yi alkolmetreyi üflemesi için ikna etmeye çalıştı. Ancak sürücü, tüm uyarılara rağmen alkolmetreyi üflemeyi reddetti. Yapılan kontrolde, Hüseyin İ.'nin daha önce de 3 kez alkollü araç kullanmaktan işlem gördüğü belirlendi.

Sürücüye, alkolmetreyi üflemeyi reddetmekten 150 bin TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 40 bin TL, muayenesiz araç kullanmaktan ise 2 bin 800 TL olmak üzere toplam 192 bin 800 TL idari para cezası uygulandı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından yük motosikleti, çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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