Verçenik Dağı'nda Yaralı Dağcının Zorlu Kurtarma Operasyonu

Kaçkar Dağları'nın 3 bin 711 metrelik zirvesi Verçenik’te zorlu tırmanışı tamamlayan dağcı, dönüş yolunda dengesini kaybederek kayalıklara yuvarlandı.

KARLI ZEMİNDE DENGESİNİ KAYBETTİ

Dün saat 23.00 sıralarında iniş güzergahında ilerleyen ekipten bir kadın dağcı, karlı zeminde dengesini kaybederek kayalıklara yuvarlandı. Vücudunun birden fazla yerinde kırıklar ve ağır yaralar oluşan dağcı için arkadaşları hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

16 KİŞİLİK UZMAN TİM GÖREVLENDİRİLDİ

İhbar üzerine Erzurum ve Rize AFAD ile Rize Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerinden oluşan toplam 16 kişilik uzman tim bölgeye sevk edildi. Sarp arazi koşullarına rağmen yaralı dağcıya kısa sürede ulaşan ekipler, zamana karşı yarıştı.

HELİKOPTERLE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Sedyeye alınan yaralı, dik ve engebeli patikalardan insan gücüyle taşınarak helikopterin inebileceği güvenli bir noktaya ulaştırıldı. Burada hazır bekleyen UMKE ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı dağcı, bölgeye inen askeri helikopterle Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı