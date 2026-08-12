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Görele'de Sel Felaketi: Bir Kişi Hayatını Kaybetti, Anne ve Kızı Kayıp

Görele'de Sel Felaketi: Bir Kişi Hayatını Kaybetti, Anne ve Kızı Kayıp
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Giresun'un Görele ilçesinde şiddetli yağış sonrası Zıva Deresi taştı. Sel sularına kapılan 55 yaşındaki Zekiye Kırca ile kızları Burcu ve Burçin Kırca kayboldu. Arama kurtarma ekipleri Burçin Kırca'nın cansız bedenine ulaşırken, anne ve diğer kızının bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Haber: Barış Tüysüz

(GİRESUN) – Giresun'un Görele ilçesine etkili olan şiddetli yağışın ardından taşan dereye kapılan bir kişi öldü, annesi ve kız kardeşi ise aranıyor.

Görele'de etkili yağış nedeniyle Hamzalı köyünden geçen Zıva Deresi taştı. Dere kenarında bulunan 55 yaşındaki Zekiye Kırca ile kızları Burcu ve Burçin Kırca sel sularına kapılarak kayboldu.

Kayıp anne ile diğer kızının bulunması için bölgede arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

Kaynak: ANKA
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