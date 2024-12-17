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Gençlerin Gözünden Kariyer 4.0 Zirvesi Başarıyla Gerçekleştirildi

Gençlerin Gözünden Kariyer 4.0 Zirvesi Başarıyla Gerçekleştirildi
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Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde düzenlenen 'Gençlerin Gözünden Kariyer 4.0 Zirve Toplantısı', gençlerin kariyer planlamalarına rehberlik etmek ve teknolojik dönüşümün iş dünyasındaki etkilerini ele almak amacıyla yoğun katılımla gerçekleştirildi. Zirveye katılan uzmanlar, gençlerin gelecekteki kariyerleri için önemli ipuçları sundu.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ev sahipliğinde; Atatürk Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kayseri Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve Sivil Yaşam Derneğinin paydaşlığında, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi koordinasyonunda yürütülen ve Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından finanse edilen "Gençlerin Gözünden Kariyer 4.0 Zirve Toplantısı" başarıyla gerçekleştirildi.

Küresel ölçekte yaşanan teknolojik dönüşümün iş dünyası üzerindeki etkilerini ele almak, gençlerin kariyer planlamalarına rehberlik etmek ve dijitalleşme sürecinde karşılaşabilecekleri fırsat ve sınırlılıkları değerlendirmek amacıyla düzenlenen zirve, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Beşevler Yerleşkesinde yer alan 100. Yıl Kültür Merkezinde yoğun katılımla başladı. Türkiye'nin yedi bölgesinde gerçekleştirilen toplantıların çıktılarının değerlendirildiği bu zirve, katılımcılarına geleceğin kariyer dünyasına yönelik önemli ipuçları sundu.

Zirveye; Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Naci Bostancı, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yüksel Göktaş, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektör Danışmanı Prof. Dr. Canan Varlıklı, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Reşit Yıldız ve Sakarya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halit Yaşar ile Doğu Anadolu Bölgesi Proje Eş Koordinatörü ve Atatürk Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Meral Oltulu gibi çok sayıda bilim insanının yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, bakanlık temsilcileri, kurum yöneticileri, proje koordinatörleri ve öğrenciler katıldı.

Elde Edilen Somut Çıktılar Gençlerin Kariyer Yolculuklarına Işık Tutacak

Açılış konuşmasında Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Naci Bostancı, teknolojinin hayatı kolaylaştıran yönlerine vurgu yaparken, bireylerin bu süreçte kendi beceri ve kabiliyetlerini nasıl geliştirdiğinin önemli olduğunu belirtti. İnsan muhakemesi ve ahlakının teknolojiyle olan ilişkideki önemine dikkat çeken Prof. Dr. Bostancı, projede emeği geçenlere teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yüksel Göktaş ise projeyi, üniversite gençlerinin geleceğe yönelik vizyonlarını geliştirmeleri açısından değerli bir fırsat olarak nitelendirdi. Prof. Dr. Göktaş, teknolojik dönüşümlerin iş dünyasına etkisiyle gençlerin kariyer planlama süreçlerinde ihtiyaç duyduğu becerilere ışık tutulduğunu ifade ederek, gençlerin akademik ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak bu tür projelerin devam etmesinin önemine vurgu yaptı.

Zirve kapsamında, paydaş üniversitelerin temsilcilerine plaketler takdim edilirken, elde edilen somut çıktılar ve politika önerilerinin Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve ilgili bakanlıklara sunulduğu belirtildi. Bu önerilerin, Türkiye'deki gençlerin kariyer planlamalarına ve iş dünyasına adaptasyon süreçlerine katkı sağlaması bekleniyor.

"Gençlerin Gözünden Kariyer 4.0" Projesi, gençlerin kariyer yolculuklarını daha bilinçli bir şekilde şekillendirmelerine ve teknolojik değişimlere ayak uydurmalarına yönelik önemli bir rehber niteliği taşıyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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