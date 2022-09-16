Gelin ve damatların tercihi: Kapadokya Türkiye'nin önemli turizm bölgesi Kapadokya, son yıllarda doğal fotoğraf stüdyosu olarak da kullanılmaya başlandı.

Gelin ve damatların tercihi: Kapadokya

NEVŞEHİR - Türkiye'nin önemli turizm bölgesi Kapadokya, son yıllarda doğal fotoğraf stüdyosu olarak da kullanılmaya başlandı.

Düğün öncesi insanlar çok fazla gerilebiliyor ve fotoğraf çekimlerini sevmeyenler için işkenceye bile dönebiliyor. Tam da bu noktada hem tatil yapılabilecek, hem de sıkılmadan ve bazen farkında olmadan poz verilebilecek en güzel yerlerden biri olan Kapadokya devreye giriyor.

Düğün yapan gençler dış çekim için Kapadokya bölgesine akın ediyor. Özellikle sabah erken saatlerde havalanan sıcak hava balonlarının görsel şölenine eşlik eden gelin ve damatlar, arka fonda Kapadokya ve balon görüntüleri ile resim ve video çektiriyor.

Tarihi ve kültürel değerlerinin yanı sıra farklı coğrafi yapısı ile yılda yaklaşık 4 milyon ziyaretçi ağırlayan Kapadokya bölgesi, fotoğraf meraklılarının da vazgeçilmez mekanları arasında yer alıyor.

Son yıllarda evlenen çiftlerin mutlaka çektirdikleri gelen - damat fotoğrafları için Kapadokya bölgesi açık hava stüdyosu olarak kullanılıyor.

Kapadokya bölgesine gelin damat çekimleri için Kayseri'den gelen Sevim-Yusuf Yıldırım çifti yaptıkları açıklamada "Kayseri'den geliyoruz. Kapadokya bölgesi hoşumuza gittiği için dış çekimlerimizi Kapadokya bölgesinde yapmak istedik. Kapadokya bölgesi tarihi bir yer. Görülmeye değer. Masalsı Kapadokya'da masalsı bir çekim yaptık" şeklinde konuştular.

Dış mekan çekimleri için Ankara'dan gelen Damla - Osman Özcan çiti'de "Ankara'dan geliyoruz. Daha önce balonlar ile yapılan dış çekimleri görmüştük. Çok hoşumuza gitti ve biz de Kapadokya bölgesinde çekim yaptırmaya karar verdik. Çok güzel bir ortam var. Nevşehir de çok güzel bir şehir. İlk defa Kapadokya'ya geliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kapadokya'da dış çekim yapan fotoğrafçı Hikmet Kaynar da açıklamasında gelin damat çekimlerine sabah balonlar ile başladıklarını ve daha sonra Kapadokya'nın farklı noktalarında çekimlere devam ettiklerini söyledi. Kaynar ayrıca, Sosyal medyada ve internet sitelerinde yer alan fotoğraflar üzerine bölgemizde fotoğraf çekimlerine son yıllarda talep de arttı." ifadelerini kullandı.

Fotoğrafçı Mustafa Karakoç açıklamasında "Kapadokya bölgesinde havalanan sıcak hava balonlarının ve yerel müzelerin çok büyük etkisi var. Çekimlere genellikle Kayseri başta olmak üzere İç Anadolu bölgesi çevresinden geliyorlar. Bu bölgelerin dışında Antalya, Adana bölgelerinden gelenlerde oluyor" şeklinde konuştu.

Kapadokya bölgesinde konsept çekim, düğün hikayesi, nişan çekimi, düğün klibi, katalog çekimi, düğün belgeseli gibi çekimler yapılıyor.

Sabahın erken saatlerinde balonların kalkış saatinden 15 dakika önce balon kalkış alanlarında, vadi ve panoramik manzaraya sahip noktalarda başlayan çekimler yaklaşık 2 saat sürüyor. Genellikle Kızılçukur Vadisi, Dervent ve Aşk Vadisi mekan olarak kullanılıyor.