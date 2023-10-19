Geçen Yıl Trafik Kazasında Yaşamını Yitiren Tiyatrocu Özgür Karataş Anısına Düzenlenen 2. Octividi Tiyatro Festivali Başladı

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

Samsun'da 22 Kasım 2022 tarihinde Amasya'daki tiyatro turnesi dönüşü meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren oyuncu Özgür Karataş anısına düzenlenen Octividi Tiyatro Festivali başladı. Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde Özgür Karataş anısına fuayeye konulan imza defterine oyunları izlemeye gelen seyirciler duygu ve düşüncelerini yazdı.

Samsun'da trafik kazasında hayatını kaybeden tiyatrocu Özgür Karataş anısına düzenlenen 2. Octividi Tiyatro Festivali başladı. Festival kapsamında Çingeneler Zamanı, Bir Baba Hamlet, Tavlada Son Dans, Çift Terapisi ve Fahrenheit 451 oyunları sahnelenecek.

"ANISINI YAŞATMAK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPIYORUM"

Özgür Karataş'ın ikizi Uygar Karataş şunları söyledi:

"Normalde biz birlikte bu yola çıkmıştık. Geçen sene kaybettim 11 ay önce, onun anısını yaşatmak için elimden geleni yapıyorum. Her şeyi onun için, normal oyunlar, yaptığımız çalışmalar hatırlamak için ortaklarımla olsun, ortaklarımla beraber yönetiyoruz ve son Samsun'da seyircilerle buluşturacağımız kocaman bir tiyatro festivalimiz var. Hem Özgür'ün anısına hem şehrin sanat olarak, katkısı olarak bir düşünceye sahibim. 17 Ekim'de birinci oyunumuz başlıyor, Baba Hamlet Baba Sahnesi, Tavlada Son Dans, BKM mutfağın yetiştirdiği Eser Yenenler ve Berfu Yenenler Çift Terapisi, Behzat Ç. Olarak bildiğimiz Erdal Beşikçioğlu, diğer ekip arkadaşlarla büyük oyunlar getiriyoruz. Bizim şehrimize bir katkımız olmuştur. ve bunları armağan olarak kardeşime armağan ediyorum."

"SEYİRCİLERLE BERABER ONU ANMIŞ OLACAĞIZ"

Festivali düzenleyenlerden tiyatrokonser.org adına konuşan Serdar Çavdarcı ise şunları ifade etti:

"Şu anda gelenekselleşecek 2'ncisini yaptığımız Octividi Samsun Tiyatro Festivali'ne gelmiş bulunuyoruz. Özgür Karataş geçen yıl aramızdan ayrıldı. Çok kıymetli arkadaşımız Özgür Karataş adına yapılıyor bu. Bugünkü oyunumuz Çingeneler Zamanı, daha sonra Bir Baba Hamlet, Tavlada Son Dans, Çift Terapisi ve Fahrenheit 451 devam edecek. Ayın 21'ine kadar devam edecek. Çok güzel bir ortam var. Çok güzel anılar biriktirdiğimiz, sanata dair Samsun'da her zaman hakkını vererek izlettiğimiz oyunlarla beraber olacağız. Bütün Samsun halkını bekleriz."

Samsun Düşevi Sahnesi oyuncusu ve Genel Sanat Yönetmeni Cem Kaynar ise şunları söyledi:

"Bugün 2. Samsun Tiyatro Festivali yapılıyor ve Özgür Karataş anısına yapılıyor. Özgür Karataş benim 25 yıl önce tanıdığım, çok sevdiğim bir kardeşimdi. Maalesef elim bir kaza sonucu kaybettik onu, onun isminin bir sanat aktivitesiyle beraber anılıyor olması çok önemli çünkü kendisi Samsun'da tiyatroya hizmet etmiş, Samsun'a önemli tiyatro eserlerinin gelmesi için organizasyonlar düzenlemiş bir arkadaşımızdır. Bu akşam tüm seyircilerle beraber onu anacağız. Festival bugünden sonra dört gün daha devam ediyor. Çok güzel gruplar var herkesi davet ediyorum."

"ÖZGÜR'ÜN ANISINI YAŞATMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Kumbara Görsel Sanatlar Prodüksiyon adına konuşan Vural Bingöl şunları söyledi:

"Kumbara görsel sanatlar prodüksiyonu olarak, Çingeneler Zamanı Müzikalini Samsun'a getirmiş bulunmaktayız, festival kapsamında biz de yer alacağız Çingeneler Zamanı müzikali belki biliyorsunuzdur, Emir Kusturica'nın Kürt sinema filmi olan, eserini alıp biz sinemaya uyarladık ve çok da güzel bir proje çıkardığımıza inanıyoruz. Oyuncu arkadaşlarımız burada çok büyük emek sarf ettik. Samsun'a 4 veya 5. gelişimiz sanıyorum. Bundan sonrada gelmeye devam edeceğiz ve bugüne kadar Notre Dame'ın Kamburu müzikali ile geldik biz, çok kez yine gelmeye devam edeceğiz. Sonra da yeni bir müzikalimiz daha çıkıyor ortaya. Drakula Müzikleri ismi uyarlaması ve yönetmenliğini Andrea Bahar'ın yaptığını, bestelerini müziklerini Tuana Ceylan'ın yaptığını koreografisini Merdis Uçkan'ın yaptığı çok güzel bir eserimiz daha gelecek. Ona da bekliyoruz hepinizi. Özgür'le biz birçok kez çalıştık. Çok vahim elim bir kaza sonucunda kaybettik maalesef, çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı, ama maalesef Türkiye'de trafik kazaları çok fazla olmaya başladı ve çok büyük dikkatsizlikler sonucu oluyor bu, Allah rahmet eylesin Özgür'ün anısını sonsuza kadar yaşatmaya çalışacağız elimizden geldiğince."

"SANAT YOLUNDA BİZE GÜÇ OLDU"

Diğer oyuncular da Özgür Karataş hakkındaki duygu ve düşüncelerini şöyle dile getirdi:

Erhan Yaman: "Özgür'ün kazasını duyduğumuzda tabi ki çok üzüldük. Yani her trafik kazasın da olduğu gibi, her zaman daha dikkatli olunması gerekiyor maalesef, yani bu trafik kazaları bir şekilde önüne geçilmesi gerekiyor. Maalesef geçilemiyor."

Andrea Bahar: "Özgür benim 18 yıllık arkadaşım. O yüzden anısı da büyük bizim için, unutamayacağız onu, onu çok seviyorum gerçekten."

Nilüfer Ömürlü: "Özgür'ü duyduğumuzda çok üzüldük. Başımız sağ olsun."

Merdis Uçkan: "Özgür arkadaşımızla tanışmadım fakat tüm kalbimle onu anıyorum. Çok üzgünüz, herkese iyi seyirler."

Oğuz Tabak: "Samsunluyum, memleketimde ilk defa sahneye çıkıyorum bu oyunla. Özgür ile bende tanışamadım, ama sanat yolunda verdiği hayatıyla bize aynı zamanda güç kuvvet oldu. Ona rahmet ailesine sabır diliyorum."