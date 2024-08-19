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Gazze platformundan ismail haniye gecesi

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde İsrail tarafından şehit edilen İsmail Haniye için düzenlenen anma gecesinde konuşan yazar Muhammed Özkılınç, Filistin'de yaşananların yeni olmadığını ve Gazze halkının uzun süredir mücadele ettiğini belirtti. İsrail'in saldırıları sonucunda hastaneler, okullar, camiler ve evlerin hedef alındığını ve bunların devam ettiğini vurgulayan Özkılınç, Gazze'yi unutmamak ve gündemde tutmak gerektiğini söyledi.

Gazze platformundan ismail haniye gecesi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde geçtiğimiz günlerde İsrail tarafından şehit edilen İsmail Haniye için seccadeni al gel anma gecesi düzenlendi.

Siverek Gazze Dayanışma Platformu tarafından yatsı namazında düzenlenen seccadeni al gel programı Lezgo Parkında düzenlendi. Programa kadın, erkek yüzlerce kişi katıldı. Programa konuşmacı olarak; Yazar Muhammed Özkılınç katıldı.

Yatsı namazını Lezgo Parkında kılan kalabalık namazdan sonra Yazar Muhammed Özkılınç, " Filistin'de yaşananlar yeni yaşanan gelişmeler değildir. Asırlardır mücadele eden Filistin halkı ihtiyaçlarını Mısır sınırlarından karşılamaktadır. Özellikle kazdıkları tünellerle Gazze halkının temel ihtiyaçları giderilmektedir. Neredeyse bir yıla aşkındır İsrail'in saldırıları altında mücadele eden Gazze halkına karşı her türlü soykırımı uygulayan İsrail elektrikleri, yakıtı, yeni doğum ünitelerinde küvezlerin çalışmasına müsaade etmediler. Hastaneler hedef alınarak yakıldı. Hastane kalmadı, okul kalmadı, camii kalmadı, ev bark kalmadı. Var olan her şeyi bilerek ve kasten hedef aldılar ve hedef almaya devam ediyorlar. Üstelik bunları yaparken canlı yayınlar yaparak devam ediyorlar. Bunların yaptıklarının yüzde biri veya binde birini Müslümanlar yapsaydı eğer şu an Dünya'yı İslami fobiye boğmuşlardı. Müslümanlar olarak Gazze'yi unutmamalı ve gündemde tutmaya devam etmeliyiz kardeşlerim. Terör devleti İsrail'in yaptıklarına göz yummamalı sürekli gündem de tutmalıyız. Her anne ve babanın görevi yetiştirdikleri çocuklarına Filistin'i anlatması gerekiyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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