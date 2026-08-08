Gazipaşa'da Çalışan Memnuniyeti Toplantısı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde hizmet veren Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde, sağlık çalışanlarının görüş, talep ve beklentilerinin değerlendirildiği "Çalışan Memnuniyeti Toplantısı" gerçekleştirildi.

Hastanede her ay düzenli olarak gerçekleştirilen toplantının yeni oturumu, Başhekim Op. Dr. Ali Gök başkanlığında hastane yönetim ekibi ve sağlık çalışanlarının katılımıyla yapıldı.

Çalışanların talepleri değerlendirildi

Toplantıda, hastanenin kurum içi işleyiş süreçleri kapsamlı şekilde ele alınırken, sağlık çalışanlarının görevleri sırasında sahada karşılaştıkları sorunlar, beklentileri ve talepleri değerlendirildi. Çalışanlar tarafından iletilen çözüm önerileri de toplantının gündeminde yer aldı. Yönetim ve çalışanlar arasında doğrudan iletişimin güçlendirilmesinin amaçlandığı toplantıda, sağlık hizmetlerinin sunum sürecinde karşılaşılan sorunların tespit edilmesi ve çözüm yollarının değerlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Hedef, daha verimli çalışma ortamı

Gazipaşa Devlet Hastanesi yönetimi tarafından düzenli hale getirilen çalışan memnuniyeti toplantılarıyla, sağlık çalışanlarının kurumsal aidiyet duygusunun güçlendirilmesi ve kurum içi iletişimin geliştirilmesi hedefleniyor.

Toplantıların aynı zamanda çalışanların kendilerini ifade edebilecekleri, sorun ve önerilerini doğrudan yönetime aktarabilecekleri bir iletişim ortamı oluşturmasına katkı sağladığı belirtildi.

Hastane yönetimi, çalışan memnuniyetinin artırılmasının yanı sıra çalışma ortamının daha verimli ve destekleyici bir yapıya kavuşturulması ve vatandaşlara sunulan sağlık hizmetlerinin etkin, kaliteli ve sürdürülebilir şekilde devam ettirilmesini amaçlıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı