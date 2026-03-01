Cami cemaatinin dayanışmasıyla günlük bin 500 kişiye iftar veriliyor

Gaziantep'te Ramazan ayının paylaşma ve yardımlaşma ruhunu yaşatmak amacıyla Osmanlı Camii'nin imam hatibi Ökkeş Bahri Doğan ile gönüllüler, 2018'de başlattıkları iftar geleneğini sürdürüyor.

Şahinbey İlçe Müftülüğü ve Diyanet Vakfı Gaziantep Şubesi'nin destekleriyle Ramazan ayı dolayısıyla Osmanlı Camii Aşevi'nde bir araya gelen ve çoğunluğu kadın olan gönüllüler, her gün iftar için 3 çeşit sıcak yemek hazırlıyor.

Gönüllüler hareketi her geçen yıl büyüdü

Şahinbey ilçesinin 75. Yıl Mahallesi'ndeki Osmanlı Camii'nin imam hatibi Ökkeş Bahri Doğan, cemaatin de desteğiyle mahalledeki ihtiyaç sahiplerine iftar yemekleri vermeye başladı. Cami cemaatinin yanı sıra mahallede iş yeri ve evi bulunan esnafın da aralarında olduğu gönüllüler hareketi ve dayanışması her geçen yıl büyüdü.

Cami yanında kurulan mutfakta hazırlanan yemekler, Ramazan ayında ihtiyaç sahipleriyle paylaşılıyor. Gönüllü desteğinin artmasıyla camiden yapılan yardımlar da arttı. Gönüllüler, kış aylarında da ihtiyaç sahibi ailelere yakacak ve diğer yardımlarla destek oluyor. Yardımlar kapsamında yetim ve öksüzler için de bayramlıklar alınıyor.

Yemekler aşevine gelen ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor

Yıllardır iftar geleneğini sürdüren gönüllüler, pişirilen yemekler ise aşevine gelen ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. İhtiyaç sahibi yaşlıların iftarlıkları ise çocuklar ve gençler tarafından evlerine ulaştırılıyor.

Mahalledeki ihtiyaç sahibi ailelerin sıcak yemek ihtiyacının karşılandığı aşevinde Ramazan'ın bereketi ihtiyaç sahipleriyle buluşuyor. Ramazan ayının ilk günü itibariyle hizmet vermeye başlayan aşevinde, her gün ihtiyaç sahibi vatandaşlara iftar saatinde sıcak yemek dağıtılıyor.

Aşevine öğle saatlerinde gelerek hazırlıklara başlayan ve iftar saatine kadar aşevinde gönüllü yemek hazırlayan gönüllüler, Ramazan'ın bereketini paylaşmanın en güzel örneklerinden birini sergiliyor.

Cami cemaatinden örnek davranış

Ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ikramında bulunmak amacıyla hizmet eden gönüllü cami cemaatinin bu örnek davranışı yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma kültürünü canlı tutuyor.

Hayırseverlerin bağışlarıyla her gün binlerce kişiye yemek hazırlayan gönüllülerin Ramazan ayındaki bu örnek dayanışması takdir topluyor.

İftar uygulamasının 8'inci yılında bin 500 aileye ulaşan Osmanlı Camii İmam Hatibi Ökkeş Bahri Doğan ve gönüllüler, ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürmeye devam ettiklerini ve cemaatin desteğiyle 2018'de iftar sofrası kurmaya başladıklarını ve ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdüklerini söyledi.

"Her gün yaklaşık bin 500 kişiye yemek dağıtıyoruz"

Ramazan ayı münasebetiyle cami cemaati ve mahallelinin dayanışmasıyla günlük bin 500 kişiye yemek hazırladıklarını belirten Osmanlı Camii İmam Hatibi Ökkeş Bahri Doğan, "Diyanet İşleri Başkanlığımızın ve Türkiye Diyanet Vakfımızın ve dünya genelindeki yetim, garip, fakir ve yolcu yani herkese kapımızı açtık. Osmanlı Camii ve cemaati olarak her gün yaklaşık bin 500 kişiye iftar için yemek yapıyor ve dağıtıyoruz. Hayırseverlerin ve Türkiye Diyanet Vakfımızın yardımlarıyla aşevimizi ayakta tutmaya çalışıyoruz. Çok neşeliyiz, mutluyuz. Peygamber Efendimiz(sallallahu aleyhi vesellem), 'komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir' buyuruyor. Biz bu hadisi düstur aldık. Bütün insanlığı kucakladık, kapımızı açtık. Kim olursa olsun, soframıza gelen herkes yemeklerini alıp iftarlarını açıyorlar. Yaklaşık 200'ün üzerinde yetimimiz var. Onları giydiriyoruz. 600'ün üzerinde ihtiyaç sahibi var. Onların ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Burası hayır çarşısı. Burası bir köprüdür. Vatandaş vakfımıza erzak getiriyor. Bizde gönüllülük esasıyla mahalleden gelen cemaatimizle iftar öncesi çalışma yaparak yemek hazırlıyoruz ve insanların yüzü güldüğü zaman çok mutlu oluyoruz" dedi.

"Aşevinde gönüllü çalışıyorum"

Aşevine gönüllü olarak aşçılık yapan mahalle sakinlerinden Hidayet Korkmaz ise, "Osmanlı Camii'nde yapılan bu hayırda benimde bir katkım olsun istedim. Yemeklerimi de çok beğendikleri için aşevinde yemek yapıyorum. Allah rızası için destek veriyorum. Herkesin bu hayra destek vermesini çok isterim. Gönüllü çalışıyorum ve günlük yaklaşık bin 500 kişiye yemek veriyoruz. Herkes yardım getiriyor ve onları dağıtıyoruz. Hocamdan Allah razı olsun" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı