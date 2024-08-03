Gaziantep'te İsrail saldırılarını ve İsmail Heniyye'ye düzenlenen suikastı protesto

Gaziantep'te binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye'ye düzenlenen suikastı protesto etti.

Hamas lideri İsmail Heniyye'nin şehit edilmeden önce dünyaya Gazze halkına ve İsrail hapishanelerindeki esirlere destek olmak amacıyla "3 Ağustos'ta meydanlara inin" vasiyeti üzerine Gaziantep'te binlerce kişinin katılımıyla yürüyüş yapıldı. Gaziantep Kudüs ve Gönüllü Kuruluşlar Platformu öncülüğünde bir araya gelen binlerce kişi, İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu şehit edilen Hamas lideri İsmail Heniyye ve Filistin için yürüyüş ve basın açıklaması yaptı. Ulu Cami'de kılınan akşam namazı sonrası cfhfıyfilfu. ellerinde "Nehirden Denize Özgür Filistin" ve "Filistin İçin İnsanlık Direniyor! Durma Harekete Geç" pankartları ile tekbir getirerek ve sloganlar atarak 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na yürüdü. Yürüyüş boyunca katılımcılar, "Kahrolsun İsrail", "Kahrolsun Amerika", "Hamas'a selam, direnişe devam" ve "Nehirden Denize Özgür Filistin" sloganları attı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda son bulan yürüyüş sonrası İsmail Heniyye ve şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi. Gaziantep Kudüs ve Gönüllü Kuruluşlar Platformu adına basın açıklamasını okuyan Memur-Sen ve Diyanet-Sen Gaziantep İl Başkanı Müslüm Göral, "Bugün burada şehit İsmail Heniyye'nin vasiyetini yerine getirmek, eylem çağrısına icabet etmek, siyonizmi lanetleyip, tarihin en büyük imtihanını veren Gazzeli kardeşlerimizin sesi olmak için toplanmış bulunuyoruz" dedi.

Siyonist İsrail rejiminin 7 Ekim'den bu yana Gazze'de insanlık tarihinin en korkunç soykırımını gerçekleştirdiğine dikkat çeken Göral, "Siyonist İsrail rejimi 40 bin kardeşimizi alçakça katletti, 100 binden fazla kardeşimiz de yaralı. Gazze Şeridi'nde ayakta kalmış tek bir şehir, tek bir mahalle kalmadı. İnsanların sığınabilecekleri tek bir güvenli nokta bile yok. Gazze'de daracık bir alana hapsedilmiş üç milyon insan bütün insanlığın sessiz bakışları arasında yaşanan soykırımda çaresizce sıranın kendilerine gelmesini bekliyor. Mazlum ve masumlar faşist ABD'nin siyonistlere verdiği silahlarla havadan, karadan, denizden bombalanıyor. Ağızlarından insan hakları sözünü düşürmeyen İngiltere, Fransa, Almanya gibi ülkeler soykırıma açık destek veriyor. Siyonizmin hizmetindeki Batılı sermaye soykırımı finanse ediyor. Küresel medya sansür, çarpıtma, dezenformasyonla soykırımı örtüyor, vahşeti gizliyor. Küresel zalimler bir araya gelmiş Gazze'de planlı programlı bir soykırım uyguluyor. Kundaktaki bebekleri, sokaktaki çocukları, camide ibadet edenleri, un kuyruğundaki aç insanları öldürüyorlar" diye konuştu.

Göral, "Siyonist rejim, Cumhurbaşkanımızın haklı itirazları karşısında ABD'den aldığı bu güçle hadsizce, alçakça Cumhurbaşkanımızı ve onun şahsında milletimizi tehdit ediyor. Bu kuru tehditlerle milletimizi ve Cumhurbaşkanımızı sindireceğini sanıyor. Halt ediyor. Yine siyonist katiller, ABD'den aldığı güçle barış ve ateşkesin en büyük umudu olan asil bir lider, korkusuz bir mücahit, Gazze davasına ömrünü adamış İsmail Heniyye'yi, gözlerimizi dolduran, bileklerimizi sıktıran ve yüreklerimizi kahreden elim suikastla şehid ettiler. Şehidimize Allah'tan rahmet, ümmetimize baş sağlığı diliyoruz. Onlar Heniyye'yi öldürdüklerini sanıyorlar oysa Allah yolunda öldürülenler 'ölü' değildir ve onlar Rabbimizin katında rızıklanmaktadırlar" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP