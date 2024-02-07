Gaziantep'in asrı aşan 'Gazi'lik gururu

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından Gaziantep'e 'Gazi'lik unvanı verilişinin 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gaziantep halkının 103 yıldır Gazi'lik unvanını büyük bir onur ve gururla taşıdığını kaydeden GTB Başkanları, mesajda şu ifadelere yer verdi, "Gaziantep savunması; şanlı tarihimizde ellerinde vatan ve millet sevdalarından başka hiçbir silahı olmayan Antep halkının tarihe altın harflerle nakşettiği bir kahramanlık destanıdır. Birinci dünya savaşı sonrası önce İngilizler, ardından da Fransızlar tarafından işgal edilen Gaziantep, 11 ay süren kuşatma boyunca dünya tarihinin gördüğü en büyük bağımsızlık mücadelelerinden birine sahne olmuştur. Dışarıdan hiçbir destek ve yardım almadan, kendi kısıtlı imkanlarıyla düşman ordularına karşı amansız bir mücadele veren şanlı ecdadımız, inancın ve vatan sevgisinin tüm zorlukların üstesinden geleceğini bu süreçte tüm dünyaya göstermiştir. 11 ay boyunca 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla vatan topraklarını müdafaa eden, bu kutlu yolda 6 bin 317 evladını şehadete uğurlayan yiğit atalarımız, tarihe iz bırakan bu şanlı direnişleriyle kendi yazgısı ile baş başa kalan Anadolu insanımız için de bağımsızlık yolunda ilham kaynağı olmuştur. Bağrından Şahinbey, Şehitkamil, Karayılan gibi isimsiz nice kahramanlar çıkaran Antep halkının göstermiş olduğu bu taktire şayan direniş, TBMM tarafından 8 Şubat 1921 tarihinde şehre 'Gazi' unvanı verilerek taçlandırılmıştır. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ben Antepliler 'in gözlerinden nasıl öpmem ki? Onlar yalnız Antep'i değil Türkiye'yi de kurtardılar' sözüne de mazhar olan Gaziantepliler, Gazilik onurunu ve şerefini İstiklal Madalyası ile birlikte 103 yıldır ilk günkü heyecanla göğsünde taşımaktadır. Bu onuru bundan sonra da ebediyen taşımaya devam edecektir. Tüm bu duygu ve düşüncelerle, Gaziantep'e 'Gazi' unvanı verilişinin 103. yıl dönümünü kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Antep'i Gaziantep yapan tüm aziz şehit ve kahraman gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz." - GAZİANTEP