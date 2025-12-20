Haberler

"Horoz" lakaplı bu araca galoşsuz binmek yasak

'Horoz' lakaplı bu araca galoşsuz binmek yasak
Güncelleme:
Elazığ'da yaşayan Furkan Duman, 'Horoz' adını verdiği 1980 model aracına gözü gibi bakıyor. Duman, aracına arkadaşlarını bile galoşsuz bindirmiyor.

  • Furkan Duman, 1980 model Murat 131 aracına sadece annesi ve kardeşinin galoşsuz binebildiğini, arkadaşlarının ise galoşla binebildiğini belirtti.
  • Furkan Duman, aracına yapılan 400 bin TL'lik teklifi kabul etmediğini açıkladı.
  • Furkan Duman, aracının 'Horoz' lakabıyla tanındığını ve Elazığ'da çoğu kişinin bu lakabı bildiğini ifade etti.

Elazığ'da yaşayan 26 yaşındaki Furkan Duman, 1980 model Murat 131'e gösterdiği titizlikle dikkat çekiyor. 'Horoz' adını verdiği aracına iki yıldır sahip olduğunu belirten Duman, aracını adeta aileden biri gibi gördüğünü söyledi. Aracına yalnızca annesi ve kardeşinin binebildiğini belirten Duman, arkadaşlarının ise ancak galoşla binebildiğini ifade etti. Duman, "Arka koltukta galoşlarımızı muhafaza ediyoruz. Arkadaşlarım binerse sadece galoşla binebilir, o da belki" dedi.

400 BİN LİRAYI KABUL ETMEDİ

Elazığ'da birçok kişinin 'Horoz' lakabıyla tanıdığı aracına sık sık teklif geldiğini belirten Duman, 400 bin TL'lik teklifi dahi kabul etmediğini söyledi.

'Horoz' lakaplı bu araca galoşsuz binmek yasak

"ANCAK GALOŞLA BİNEBİLİRLER"

Aracına olan bağlılığını dile getiren Duman, " Şu an gördüğünüz aracın iki senedir sahibiyim ve aracın ikinci sahibiyim. Araç 1980 model ve bir ay sonra 46 yaşına giriyor. Bir ay sonra doğum günü var, onu da kutlayacağız. Aracımıza o kadar değer veriyoruz ki neredeyse aileden biriymiş gibi görüyoruz. Arabaya sadece annem ve kardeşim binebiliyor. Dışarıdaki arkadaşlarım binecekse de ancak galoşla binebilir, o da belki. Arka koltukta galoşlarımızı muhafaza ediyoruz. Bu konuda arkadaşlarım ve ailemle çok sorun yaşıyorum. 'Bu kadar titiz olma' diyorlar ama bilmiyorum. Ben aracımı adeta kız arkadaşım gibi görüyorum" dedi.

'Horoz' lakaplı bu araca galoşsuz binmek yasak

"AYRI KALINCA ÖZLÜYORUM"

Arabasından uzun süre ayrı kalamadığını ifade eden Duman, "O kadar değer veriyorum ki evde otururken bile üzülüyorum. Çünkü ondan beş dakika bile ayrı kalsam özlem duyuyorum. Gidip mutlaka onu görmem, koltuğuna oturmam, aracı çalıştırıp sesini duymam gerekiyor. Yani derdini dinlemek istiyorum. Ben de derdimi ona anlatabiliyorum. Benden hiçbir şey beklemeden beni dinleyen tek varlık diyebilirim. Aracımızın lakabı 'Horoz'. Elazığ'da çoğu kişi bu lakabı bilir. Gördüklerinde 'Horoz geliyor' ya da 'Bakın Horoz burada' derler. Beni de tanırlar. Araçta değişen hiçbir parça yoktur, sadece boyalı. Şu anda plakamız da gördüğünüz gibi Elazığ plakası. Plakaya da çok talip oluyor ama ne plakamı ne de aracımı satmayı düşünmüyorum. 400 bin TL veren oldu ama vermedim. İnsan evladını satar mı, satmaz. Benim için de öyle ve evladım gibi gördüğüm için satmayı düşünmüyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıAli :

Hadi oradan! 400k veren olmuş da vermemişmiş. Biz de yedik.100k veren olsa havada kapar, satar...

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Hurda indirimine girmiş araca para verenin aklı ile zoru olmalı ..

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıObjektif Bakış:

Şaşılacak bişey yok, adamda Obsesif Kompulsif Bozukluğu var hepsi bu

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıb8xs9brf4h:

Kıymet bilmek budur işte helal olsun ülkemin güzel insanlarına

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSavaş Yıldız:

araba çöp bencede galoşla binsinler ayakkabılar pislenmesin

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

