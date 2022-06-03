Fıstık Fiyatlarına Gelen Fahiş Artış Fıstıklı Tatlı Üretimini Zora Soktu - Haberler

Şekerin ardından Antep fıstığındaki fahiş fiyat artışı nedeniyle Elazığ'da işletmeler fıstıklı tatlı üretimini durdurma noktasına geldi. İşletmeci Umut Altunbay, ellerindeki fıstığı kullandıktan sonra fıstıklı baklava ve kadayıf üretimini durduracaklarını belirterek, "Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Yüzümüzün güldüğüne bakmayın, içimiz kan ağlıyor. Gramla satılan tatlı artık taneyle satılacak" dedi. Tatlıcı Aytaç Gökalp ise, fıstıklı baklava satışını durdurduklarını söyledi.

Maliyetlerdeki artış, özellikle tatlıların vazgeçilmesi Antep fıstığına gelen fahiş zamlar tatlı üreticilerini zora soktu. Elazığ'da tatlı işletmeciliği yapan Umut Altunbay, yaşadıkları sıkıntıyı şöyle anlattı:

"FISTIĞI BOYKOT EDEN FİRMALAR ARASINDAYIZ"

"Bildiğiniz gibi fıstığı biz de boykot eden firmalar arasındayız. Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Yüzümüzün güldüğüne bakmayın, içimiz kan ağlıyor. Maliyeti aşırı derecede artmış olan ürünler bizi aşırı derecede zorluyor. Örneğin uzun zamandan beri gündemde olan şeker. Gün geçmeden aşırı, fahiş fiyatlarla artıyor. Ona yeni eklenen malzeme fıstık. Biz büyük bir firma olarak ne yapacağımızı kestiremiyoruz. Bunun şekeridir, unudur, fıstığıdır.

"GRAMLA SATILAN TATLILAR ARTIK ADETLE SATILACAK"

Artık gramla tatlı satmaya başladık. Bu günlerde gramla tatlı satarken yarınlar bize ne getirir onu kestiremiyoruz. Gönül ister ki tüm vatandaşlarımız en iyi tatlıyı yesin, en güzel tatlılardan tatsınlar. Ama gidişat gösteriyor ki gördüğümüz fiyatlar artarken, vatandaş kararsız, işletmeler daha kararsız. Gün geçmeden fiyat üzerine fiyat ekleniyor. Bunun dışında ekstra elektrik zammı olsun, doğalgaz zammı olsun ve fıstığa gelen zam. Yani bir kilo fıstık, bir kilo şekerden yapılan bir tatlının maliyeti ne kadar olabilir ki? Biz isteriz ki tüm vatandaşlarımızın gönül ve damak lezzeti tatlansın. Ama gidişat gösteriyor ki bugünden itibaren gramla satılan tatlılar artık adetle satılacak.

"FISTIKLI BAKLAVA HAYAL OLACAK"

Fıstıkların fiyatlarının artmış olduğu bu süreçte artık elimizde olan fıstıklar bittikten sonra vatandaşlarımız için fıstıklı baklava yemek artık bir rüya olacak. Fıstık var. Araya girmiş olan karaborsacıları kınıyorum. Vatandaşların midesine fıstık girmesin diye fahiş bir fiyatla bir kilo fıstığı 400-450 lira arasında sabitlemişler."

"ARTIK FISTIKLI ÜRETEMEYECEĞİZ"

40 yıldır Elazığ'da tatlıcılık yaptıklarını belirten Mahmut Çetin, "Şeker, un, ve yağ sıkıntıya düşmüştü, bir şekilde temin edebiliyorduk. Son günlerde fıstıktan da darbe yedik. 200 liraya, 170 liraya, 220 liraya aldığımız fıstık bugün 470 lira ve bunun 600 lira 700 liralara çıkacağı söyleniyor. Bu işlerin bir sonu yok, acilen çözüm getirilmesi gerekir ya da bütün tatlıcıların bir olup ya da fıstık sektörü hangi birime üye ise komple fıstık alımının durdurulması gerekiyor. Yetkililerden çözüm bekliyoruz. 40 yıllık emeği hiçe sayamayız" dedi.

"BOYKOT ETMESEK BİLE FISTIKLI TATLI ÜRETEMEYİZ"

Artan maliyetlerden dolayı fıstıklı baklava satışlarını durdurduklarını açıklayan Elazığlı tatlıcı Aytaç Gökalp ise fıstıklı baklava yapsalar da satamadıklarını söyledi. Göker, şu ifadelere yer verdi:

"30 yıllık işletmecilik yapıyoruz burada. Gerek fıstık fiyatlarından gerek diğer malzemelerin fiyat artışlarından dolayı artık fıstıklı baklava yapamıyoruz. Yapsak da satamıyoruz açıkçası. Bir hafta içerisinde 1. sınıf fıstık fiyatı, 280 liradan 480 ile 500 lira arasında çıkış yaptı. Bu ister istemez bizi ve diğer bütün baklavacıları etkiliyor. Sadece Elazığ için demiyorum şu anda bildiğim kadarıyla Gaziantep'te de fıstıklı baklava satışları durmuş durumda. Ülkenin genelinde olan bir sorun bu. Kimsen bu olay karşısında bir hassasiyet göstermiyor açıkçası."

ANKA / Yerel