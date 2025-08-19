Filistin'e Özgürlük: Gazze Ablukasını Kırma Platformu'ndan küresel dayanışma çağrısı

İstanbul Fatih'te Filistin'e özgürlük mücadelesi kapsamında düzenlenen basın açıklamasında Gazze Ablukasını Kırma Platformu Başkanı Selman Esmerer, "Filistine Özgürlük dünyaya, İslam Ümmetine ve tüm Türkiye'ye çağrımızdır. Türkiye'den yapılan deniz yoluyla ambargoyu kırma çalışmaları Gazze Ablukasını Kırma Platformu adı altında birleştirilmiş, böylece derli toplu bir şekilde Siyonizm'e karşı tek yumruk olunmuştur" dedi.

Gazze Ablukasını Kırma Platformu tarafından Filistin'e özgürlük mücadelesi kapsamında Çatladıkapı Sosyal Tesisleri'nde basın açıklaması düzenlendi. Gazze Ablukasını Kırma Platformu Başkanı Selman Esmerer, Gazze'ye uygulanan ablukayı kırmak için küresel dayanışmanın önemine vurgu yaptı. Esmerer, dünyanın dört bir yanından katılımcıların oluşturduğu "Küresel Dayanıklılık (Sumud) Filosu" hareketinin, Gazze'deki insani krizle mücadeleye büyük katkı sağlayacağını belirtti.

"Siyonizm'e karşı tek yumruk olunmuştur"

Gazze Ablukasını Kırma Platformu Başkanı Selman Esmerer, "Filistine Özgürlük Gazze Ablukasını Kırma Platformu olarak, dünyaya, İslam Ümmetine ve tüm Türkiye'ye çağrımızdır. İnsanlık tarihinin en büyük maddi, beşeri ve ideolojik mikrobu olan Siyonizm, Gazze Halkı'nın 7 Ekim'de ambargoyu kırma ve işgale son vermek için başlattığı meşru müdafaası ve izzetli direnişinden bugüne, katliam ve soykırıma devam etmektedir. Başta çocuklar, kadınlar ve yaşlılar olmak üzere şehitler ve yaralılar yüz binleri geçmiştir. Aylardır Gazze'ye bir çuval un, bir litre su, bir lokma ekmek, bir tas yemek girmesine izin vermeyen soykırım rejimi, pervasızca katliama devam etmektedir. Ülkelerdeki organizasyon tarafları, ülkemizdeki tüm sivil toplumla yürütülen istişareler sonucunda, Türkiye'den yapılan deniz yoluyla ambargoyu kırma çalışmaları Gazze Ablukasını Kırma Platformu adı altında birleştirilmiş, böylece derli toplu bir şekilde Siyonizm'e karşı tek yumruk olunmuştur" dedi.

"Gazze'ye destek olmakta zafiyete düşmeyecek, yılgınlığa ve yorgunluğa kapılmayacağız"

Küresel Dayanıklılık Filosu'na katılacak gemilerin Avrupa'dan ve diğer dünya limanlarından hareket edeceği belirtilen açıklamada Esmerer, "Hazırlanan uluslararası filo Küresel Dayanıklılık/Sumud çalışmasını da desteklemektedir. Küresel Sumud Filosu, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, dünyanın çeşitli limanlarından yola çıkacak yüzlerce gemiyi kapsamaktadır. Bizler Gazzede Ablukayı Kırma Platformu olarak, Küresel Dayanıklılık/Sumud Filosu'nun her konuda destekleyicisi olduğumuzu, bu vesileyle bu ve bundan sonra düzenlenecek tüm kampanyalara katkı sağlayacağımızı ilan ediyoruz. Aziz Milletimiz ve ülkemizin sivil toplum kuruluşları olarak, Gazze'de ablukayı kırmaya yönelik tüm çabaların maddi ve manevi destekçisi olmaya devam edeceğiz. Gazze'ye destek olmakta zafiyete düşmeyecek, yılgınlığa ve yorgunluğa kapılmayacağız. Küresel Dayanıklılık (Sumud) Filosu, birden fazla limandan yola çıkacaktır. Liman bilgilerinin son ana kadar paylaşılmamasına dikkat edilecektir. Gemilerimize birçok ülkeden parlamenterler, sanatçılar, akademisyenler, aktivistler, gazeteciler olmak üzere çok geniş bir katılım sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.

"Gemilerimizin filo adı "Necmettin Erbakan Özgürlük Filosu" olarak belirlenmiştir"

Türkiye'den organize edilen gemilerin filo adının "Necmettin Erbakan Özgürlük Filosu" olarak belirlediklerini ifade eden Esmerer, "Yola çıkacak olan gemi filosu sadece insani yardım, gıda ve ilaç yükü taşıyan, hedefi ambargoyu kırmak olan insani ve vicdani bir harekettir. Bu büyük organizasyon içinde Türkiye'den yürütülen ve hazırlanan kısımdaki gemilerimizin filo adı "Necmettin Erbakan Özgürlük Filosu" olarak belirlenmiştir. Ayrıca her gemiye verilecek isimler kamuoyu ile paylaşılacaktır. Bu kapsamda Türkiye'de birçok farklı sivil toplum kuruluşunun yer aldığı bir yürütme kurulu oluşturulmuştur" şeklinde konuştu. - İSTANBUL