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Güne damga vuran iddia: Beşiktaş, Mauro Icardi'yi istiyor

Güne damga vuran iddia: Beşiktaş, Mauro Icardi'yi istiyor
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Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, sarı-kırmızılıların maaş indirim teklifini kabul etmedi. Bu gelişme üzerine Beşiktaş'ın Icardi transferinde atağa kalkacağı öne sürüldü.

Galatasaray’daki geleceği arapsaçına dönen Mauro Icardi ile ilgili ülkesi Arjantin'den gündeme bomba gibi düşecek bir iddia geldi.

GALATASARAY'IN TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİ

Arjantin basınındaki habere göre; Sarı-kırmızılı yönetimin takımdaki maaş dengelerini korumak adına yıldız golcü Mauro Icardi’ye sunduğu maaş indirimi teklifi, Arjantinli oyuncu tarafından kabul görmedi. 

BEŞİKTAŞ ATAĞA KALKIYOR

Icardi'nin geleceğinde yaşanan bu tıkanıklık, transfer döneminin en büyük çalım iddialarından birini beraberinde getirdi. Icardi'nin sarı-kırmızılıların maaş indirim teklifini kabul etmemesi üzerine, ezeli rakibi Beşiktaş'ın transferde atağa kalkacağı ve Icardi’nin menajeriyle temas kurmak için hazırlıklara başladığı öne sürüldü. 

94 DAKİKADA BİR GOLE KATKI

Japonya'da tatilini sürdüren İcardi, bu sezon Süper Lig'de 31 maçta sahaya çıkarken 14 gol attı, 1 kez de asist yaptı. Toplam bin 313 dakika sahada kalan yıldız oyuncu, 94 dakikada bir skora katkı sağlamayı başardı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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