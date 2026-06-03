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Hakan Safi, Fenerbahçe başkanı olması halinde anlaştığı yeni golcüyü açıkladı

Hakan Safi, Fenerbahçe başkanı olması halinde anlaştığı yeni golcüyü açıkladı
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Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, transfer gündemine dair konuşarak anlaşma yaptığı golcü oyuncuyu açıkladı. Safi, yaptığı açıklamada "Bakın sözümü tutacağımı söyledim size, biz önce kadro kalitemizi çok yüksek seviyeye getireceğiz. İşte ilk bombayı söylüyorum, bugünden sonra devamı gelecek. Luis Suarez ile konuştuk anlaşma sağladık, transferi bitirdim'' dedi.

  • Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, Sporting forması giyen 28 yaşındaki Kolombiyalı golcü Luis Suarez ile anlaştığını açıkladı.
  • Luis Suarez ile 3+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya varıldı.
  • Luis Suarez bu sezon Portekiz ekibinde tüm kulvarlarda 53 maçta 38 gol atıp 9 asist yaptı.

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek başkanlık seçimi öncesinde başkan adayı Hakan Safi cephesinde sıcak bir gelişme yaşandı.

LUIS SUAREZ İLE ANLAŞMA TAMAM

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, Sporting forması giyen 28 yaşındaki Kolombiyalı golcü Luis Suarez ile anlaştığını açıkladı.

''TRANSFERİ BİTİRDİM''

Sarı-lacivertli kongre üyelerine seslenen Hakan Safi, "Bakın sözümü tutacağımı söyledim size, biz önce kadro kalitemizi çok yüksek seviyeye getireceğiz. İşte ilk bombayı söylüyorum, bugünden sonra devamı gelecek. Luis Suarez ile konuştuk anlaşma sağladık, transferi bitirdim. Luis Suarez bana Türkiye Ligi'nin gol kralı olacağına söz verdi. Kendisine bonusu 15 golden başlatacaktık, 20'den başlatmamızı istedi. Artık yeter, iyi futbol iyi futbolcularla oynanır!" ifadelerini kullandı.

3+1 YILLIK SÖZLEŞME

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Hakan Safi, Luis Suarez ile 3+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. 28 yaşındaki santrfor, geçtiğimiz yaz Almeria'dan Sporting'e 22,95 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.

BU GECE İSTANBUL'DA

Hakan Safi'nin seçim kozu olarak taraftara dünya çapında bir yıldız sözü vermesiyle birlikte 28 yaşındaki yıldız ismi bu gece İstanbul'a getireceği belirtildi. 

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Portekiz ekibinde tüm kulvarlardfa 53 maçta sahaya çıkan Luis Suarez, 38 gol atarken 9 golün de asistini yaptı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMichael Stekelenburg:

Vizyonsuz adam oldu ne kadar belli. Herkesin yaptığı yasli oyuncu transferi şeyi farklı bir şeymiş gibi sunuyor

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Haber YorumlarıOmer Eltik:

daha başkan olmadın nasıl fotbolcuyla anlaşma sağladın

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