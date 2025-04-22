Fethiye'de Öğrenciler 23 Nisan İçin Kaymakam Oldu

Fethiye Yunus Nadi İlkokulu öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Kaymakam İsmail Hakkı Ertaş'ı makamında ziyaret etti. Öğrenciler, bir günlüğüne Fethiye Kaymakamı oldu.

Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya, Yunus Nadi İlkokulu Müdürü İsmail Cazağ, öğrenciler ile birlikte "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" dolayısıyla Kaymakam İsmail Hakkı Ertaş'ı ziyaret etti. Kaymakam Ertaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğunu 4. sınıf öğrencileri Atlas Demir Erenoğlu ve Ela Olgun'a devretti. Öğrenciler bir günlük koltuğu devralırken, samimi ortamda geçen ziyarette Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, öğrencilerle sohbet edip, hediyeler takdim etti.

Kaymakam Ertaş, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin başarılarının daim olmasını diliyor, bayramınızı kutluyorum" ifadelerini kullandı. - MUĞLA