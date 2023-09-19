Fethiye'de Gaziler Günü törenle kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk'e 'Gazilik' unvanının verilişinin 102. yıl dönümü ve 19 Eylül Gaziler Günü, Fethiye Kaymakamlık Bahçesi'nde düzenlenen törenle kutlandı.

Fethiye Kaymakamlık Binası Atatürk büstü önünde gerçekleşen tören, çelenk sunma ile başlayıp saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.

Fethiye Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Kıbrıs Gazisi Namık Ünal, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı. Fethiye Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Kıbrıs Gazisi Namık Ünal "Eylül ayında birçok ilimizin ve ilçemizin kurtuluş günleri vardır. Bu yüzden Eylül ayı coşkulu olarak geçmektedir. 19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yüce Türk milleti adına vefa duygusunun en güzel örneğini göstererek çağdaş Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk'e Mareşal rütbesi ile Gazilik unvanı vermiştir. Buna atfen 4768 sayılı yasa ile ülkemizde 19 Eylül Gaziler Günü olarak anılmaktadır. Biz de bu gün Gaziler gününü ülkesi ve milleti için çok değerli hizmetler vermiş vatan savunmasında gerektiğinde canlarını vermekten asla tereddüt etmemiş kahraman gazilerimizi anmak için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bizlerde Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ülkenin birlik ve beraberliğinin teminatı olan Çanakkale'de destanlar yazan, Kurtuluş savaşında bütün yokluklara rağmen işgalci emperyalist işgalci orduları yenip denize döken, Kore savaşında savaşın gidişatını değiştirip Güney Kore devletinin kurulmasını sağlayan, Kıbrıs'ta tüm dünyanın çıkamazlar, başaramazlar ve asla kazanamazlar dediği savaşı 27 günde kazanarak adadaki soydaşlarımızı Rum ve Yunan zulmünden ve soykırımından kurtaran, yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin kurulmasını sağlayan, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için Güneydoğu dağlarında, şehirlerinde ve ülkemizin bir çok yerinde bölücü terör örgütü ile ölümüne mücadele ederek yok eden, 15 Temmuz'da içimizden çıkan hain fetöcülerin karşısında dimdik durarak hainlere ve teröristlere aman vermeyerek vatanımızın ve devletimizin bölünmez bütünlüğünü sağlayan, terör örgütü ve işbirlikçilerine karşı Kuzey Irak'ta ve Suriye'de zaferler kazanan, hiçbir şekilde hainlere geçit vermeyerek heveslerini kursaklarında bırakıp, devletimizin ve Cumhuriyetimizin bekasını sağlayan vakur, gururlu ve bir o kadarda mütevazı Türkiye Muharip Gazileriyiz" dedi.

Tören konuşmaların ardından şiirlerle son buldu.

Törene, Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Fethiye Başsavcısı Günşafak Karartı, CHP Fethiye İlçe Başkanı Mustafa Koyuncu, İyi Parti Fethiye İlçe Başkanı Tolga Turgutoğulları, Fethiye Halk Eğitim Müdürü Nadis Kısa, Fethiye İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit, Fethiye Müftüsü Kamil Oktay, gaziler, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - MUĞLA