Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) Muğla'nın Fethiye ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Hatice Katrancı'yı (43) av tüfeğiyle vurarak iki bacağının ampute edilmesine neden olan Veli Katrancı'nın (46) yargılandığı davanın üçüncü duruşması görüldü. Aylar süren tedavisinin ardından taburcu edilen Hatice Katrancı, olaydan sonra ilk kez sanık ile mahkemede yüzleşti.

Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü duruşmasına, "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklu yargılanan sanık Veli Katrancı, mağdur Hatice Katrancı, taraf avukatları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.

Duruşmaya tekerlekli sandalyeyle gelen Hatice Katrancı'nın talebi üzerine salondaki SEGBİS ekranındaki görüntü değiştirildi, mahkeme salonunda sanık arkada, mağdur ise en önde yer aldı. Salona girdiği sırada sanığı görmesiyle fenalaşan Katrancı'ya müdahale edilerek sakinleşmesi sağlandı.

Savunmasında evlilikleri süresince aşırı kıskançlık nedeniyle şiddet gördüğünü öne süren Hatice Katrancı, sanığın altınlarını ve kredi kartını kullandığını, uygunsuz fotoğraflarını sosyal medyada paylaştığını ileri sürdü. Katrancı, şikayetçi olduğunu belirterek sanığın en ağır cezaya çarptırılmasını istedi.

Tutuklu sanık Veli Katrancı ise suçlamaları reddederek öldürme kastının bulunmadığını ve tüfeğin sürekli aracında olduğunu savundu.

Sanık avukatı, müvekkilinin telefonunun incelenmesini talep ederken, mağdur avukatı Alev Öztürk sanığın en ağır cezayla cezalandırılmasını istedi ve hastaneden nihai sağlık raporunun getirilmesini talep etti.

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Muğla Barosu'nun davaya katılma talebi ise reddedildi. Dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve yeni adli tıp raporunun hazırlanması için duruşma 26 Ocak 2027 tarihine ertelendi.

Duruşma sonrası açıklamalarda bulunan avukat Alev Öztürk, şunları söyledi:

"Müvekkil çok uzun süre hastanede kaldığı için 8 ay boyunca duruşmalara katılamamıştı, beyanı alınamamıştı. Bugün müvekkilin beyanları alındı dosyada. Müvekkil kendini ifade etti, biz kendimizi ifade ettik, Sanık bir şeyler söyledi. Her zamanki erkek savunmalarının ezberlenmiş erkek savunmalarını yine bugün dinlemek ve bu savunmalara katlanmak zorunda kaldık. Elbette ki savunmak kutsal ama bu kutsallık savunma sınırlarının aşılacağı anlamına gelmez. Kadına yönelik şiddet davalarında çok sıklıkla karşılaştığımız, erkeğin beyanını önceleyen, erkeğin beyanını esas alan ve bu beyandan hareketle kadının yaşamını, ya da ne yapıp ne yapmadığını sorgulayan, sanığı mağdur, kadını suçlu ilan eden ve edilmeye çalışılan bir savunmayla karşı karşıya kaldık. Sanık yine haksız tahrik altında bu suçu işlediğini iddia etti ve buna yönelik akla, gerçeğe aykırı olan, tamamen kadını aşağı cins gören bir anlayışla bir savunma örgüsü ya da kurgusu yapmaya çalıştı. Elbette ki biz de mahkemeye, buna itibar edilmemesi gerektiğini, kadına yönelik şiddetin, kadının nerede, ne zaman olacağını, kimle konuşacağına, kimle konuşmayacağına, erkeğin karar verdiği bu toplumsal kabulün adalet ya da yargı işleyişiyle, yargı mekanizmasıyla büyütülmemesi gerektiğini, bunlara taviz verilmemesi gerektiğini, ortadaki suçun kesinlikle 'kasten yaralama' suçu olmadığını, müvekkilin evliliğe boyunca maruz kaldığı, ölümle tehdit ve sistematik şiddet örgüsünün neticesinde o gün başka bir yerde bulunan pompalı tüfeği alarak bizzat bunu kafasına koyarak müvekkile öldürmek amaçlı bu eylemini gerçekleştirdiğini ve bu döngünün, şiddet döngüsünün, ölüm tehdidinin ve olay anındaki kamera görüntülerinin sanığın, kastının müvekkili öldürmek yönünde olduğu çok açıktır. Mahkemeye de bu hususun özellikle değerlendirilmesi gerektiğini tekrar ilettik."

OLAYIN GEÇMİŞİ

Tuzla Mahallesi'nde 24 Ocak'ta meydana gelen olayda Veli Katrancı, boşanma aşamasındaki eşi Hatice Katrancı'yı bulunduğu kahvehanede av tüfeğiyle bacaklarından vurmuştu. Ağır yaralanan kadın, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınmış, ilk olarak sol bacağı diz altından ampute edilmişti. Sağ bacağını kurtarmak için aylarca tedavi gören Hatice K'nin bu bacağı da saçmaların yol açtığı doku ve sinir kayıpları nedeniyle diz altından ampute edilmişti. Olayın ardından tutuklanan Veli Katrancı hakkında "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açılmıştı.

Kaynak: ANKA